В Минобразования рассказали, когда бишкекские школы вернутся в оффлайн

В Бишкеке планируется открыть школы для обучения в традиционном формате с третьей четверти. Об этом на пресс-конференции сообщили заместитель министра образования Надира Джусупбекова.

Она подчеркнула, что решение о возвращении учебы в оффлайн формат, будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации и рекомендаций Санэпиднадзора.

Отметим, почти 2 тысячи школ в регионах Кыргызстана уже работают в традиционном формате. Школьники в Бишкеке и в некоторых других населенных пунктах продолжают работать в онлайн формате.

Напомним, школьники перешли на онлайн образование в прошлом учебном году в связи с распространением коронавирусной инфекции.