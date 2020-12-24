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В Минобразования рассказали, когда бишкекские школы вернутся в оффлайн

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке планируется открыть школы для обучения в традиционном формате с третьей четверти. Об этом на пресс-конференции сообщили заместитель министра образования Надира Джусупбекова.

Она подчеркнула, что решение о возвращении учебы в оффлайн формат, будет приниматься с учетом эпидемиологической ситуации и рекомендаций Санэпиднадзора.

Отметим, почти 2 тысячи школ в регионах Кыргызстана уже работают в традиционном формате. Школьники в Бишкеке и в некоторых других населенных пунктах продолжают работать в онлайн формате.

Напомним, школьники перешли на онлайн образование в прошлом учебном году в связи с распространением коронавирусной инфекции.


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URL: https://www.vb.kg/395489
Теги:
образование, школа, Бишкек
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