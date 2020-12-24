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Кыргызстан получит 1,2 млн доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX

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- Екатерина Улитина
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В рамках глобальной инициативы COVAX (глобальный альянс по вакцинам) Кыргызстан подал заявку на получение 1 млн 200 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции. Организация одобрила запрос республики. Об этом стало известно в ходе очередного заседания Республиканского оперативного штаба.

"Было отмечено, что в рамках глобальной инициативы COVAX (глобальный альянс по вакцинам) Кыргызской Республикой подана заявка на получение 1 млн 200тыс доз вакцины от коронавирусной инфекции, которая была одобрена. Таким образом, после получения вакцины, одобренной Всемирной организацией здравоохранения, Кыргызская Республика сможет вакцинировать более 20% населения страны", - говорится в сообщении аппарата правительства.

В ходе заседания, вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева дала ряд поручений профильным государственным органам при этом особое внимание уделила своевременности выполнения указанных поручений. В том числе она поручила проверить безопасность медицинского оборудования в больницах.

COVAX - инициатива по производству и централизованной закупке вакцин. В рамках этой программы часть вакцин для стран с низким и средним развитием экономики оплатят доноры.


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URL: https://www.vb.kg/395494
Теги:
вакцина, Кыргызстан, коронавирус
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