Кыргызстан получит 1,2 млн доз вакцины от коронавируса в рамках COVAX

В рамках глобальной инициативы COVAX (глобальный альянс по вакцинам) Кыргызстан подал заявку на получение 1 млн 200 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции. Организация одобрила запрос республики. Об этом стало известно в ходе очередного заседания Республиканского оперативного штаба.

"Было отмечено, что в рамках глобальной инициативы COVAX (глобальный альянс по вакцинам) Кыргызской Республикой подана заявка на получение 1 млн 200тыс доз вакцины от коронавирусной инфекции, которая была одобрена. Таким образом, после получения вакцины, одобренной Всемирной организацией здравоохранения, Кыргызская Республика сможет вакцинировать более 20% населения страны", - говорится в сообщении аппарата правительства.

В ходе заседания, вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева дала ряд поручений профильным государственным органам при этом особое внимание уделила своевременности выполнения указанных поручений. В том числе она поручила проверить безопасность медицинского оборудования в больницах.

COVAX - инициатива по производству и централизованной закупке вакцин. В рамках этой программы часть вакцин для стран с низким и средним развитием экономики оплатят доноры.