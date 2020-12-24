Атамбаев болеет, его могут перевести из СИЗО ГКНБ в больницу

Камчыбек Ташиев думает перевести Алмазбека Атамбаева из СИЗО ГКНБ в больницу. Об этом председатель Госкомитета национальной безопасности КР сказал на пресс-конференции сегодня.

"У Алмазбека Атамбаева плохо со здоровьем, он болеет. Завтра я планирую посетить его в СИЗО. Если его состояние не улучшится, то я готов перевести его в другое учреждение - в больницу", - отметил Ташиев.

Напомним, Алмазбек Атамбаев является фигурантом многих уголовных дел. Обвинительный приговор по делу о незаконном освобождении Батукаева был отменен. После этого адвокаты Атамбаева требовали отпустить его под домашний арест. Однако, вместо это бывшего президента перевели из ИК-47, где он находился под наблюдением врачей, в СИЗО ГКНБ. Накануне впервые почти за месяц он был доставлен в суд.