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"Над ханом не издеваются". Сторонница Атамбаева напомнила судьбу Жээнбекова

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- Мария Стрельцова
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На сегодняшнем судебном заседании по событиям в Кой-Таше принял участие экс-президент Алмазбек Атамбаев. Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, Атамбаев никогда публично не будет жаловаться на плохое состояние здоровья.

"Но по нему видно, что болен. Кровяное давление низкое, постоянные боли в спине (радикулит), обострился бронхит впоследствии перенесенного ковид-19". Суд не учел данные обстоятельства и вынес решение перевести Алмазбека Атамбаева из колонии № 47, где он был под присмотром медиков, обратно в СИЗО ГКНБ.

Свободу Алмазбеку Атамбаеву! Почему вы так мстительны? Кыргызы говорят "над ханом не издеваются". Судьба Сооронбая Жээнбекова тому урок", - написала Жолдубаева..


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URL: https://www.vb.kg/395475
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, Кундуз Жолдубаева, Кой-Таш
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