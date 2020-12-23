"Над ханом не издеваются". Сторонница Атамбаева напомнила судьбу Жээнбекова

На сегодняшнем судебном заседании по событиям в Кой-Таше принял участие экс-президент Алмазбек Атамбаев. Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, Атамбаев никогда публично не будет жаловаться на плохое состояние здоровья.

"Но по нему видно, что болен. Кровяное давление низкое, постоянные боли в спине (радикулит), обострился бронхит впоследствии перенесенного ковид-19". Суд не учел данные обстоятельства и вынес решение перевести Алмазбека Атамбаева из колонии № 47, где он был под присмотром медиков, обратно в СИЗО ГКНБ.

Свободу Алмазбеку Атамбаеву! Почему вы так мстительны? Кыргызы говорят "над ханом не издеваются". Судьба Сооронбая Жээнбекова тому урок", - написала Жолдубаева..