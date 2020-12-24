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С площади убирали силомеры. Владельцы аттракционов оказали сопротивление

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- Екатерина Улитина
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Управление землепользования и строительства (УЗС) и спецподразделение муниципального предприятия "Тазалык" минувшим вечером попытались демонтировать незаконно установленные аттракционы на центральной площади "Ала-Тоо". Однако встретили агрессивное сопротивление со стороны владельцев объектов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"В ходе осмотра площади были обнаружены многочисленные незаконно функционирующие объекты облегчённого типа (силомеры, лёгкие игровые конструкции). Выполняя демонтаж мы столкнулись с агрессивным сопротивлением со стороны владельцев ООТ. Весь процесс сопровождался попытками помешать нашим сотрудникам загрузить объекты в спецмашину. Группа владельцев на машине последовали за спецтанспортом на штрафбазу. Об этом было доложено Акиму Первомайского района Нусувалиеву Максату Орозбековичу. Также на место были направлены сотрудники милиции", - говорится в сообщении мэрии.

На штрафбазе сотрудники мэрии во главе с акимом обговорили с владельцами о необходимости соблюдения правил землепользования и строительства. В ходе переговоров Аким выслушал все жалобы предпринимателей и предложил решить вопрос в мирном ключе. В свою очередь владельцы ООТ заверили, что готовы идти на встречу муниципалитету.

По итогам спец операции на штрафбазу были доставлены незаконно установленные объекты в количестве 5 единиц из них 3 силомера и 2 игровые конструкции.

Мэрия Бишкека убедительно просит горожан соблюдать правила землепользования и строительства. В случае обнаружения незаконно или неправильно установленного объекта, мэрия просит сообщать по номеру: 0777147493.


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URL: https://www.vb.kg/395502
Теги:
мэрия, Бишкек, демонтаж
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