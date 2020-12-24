Ложный патриотизм, или как сыграть против инвестора на экотеме

Недавно представители Народной комиссии из Таласа провели пресс-конференцию. Представители данной организации Бакыт Сейталиев и Таалай Исмаилов выступили против деятельности проекта Джеруй и российского инвестора в лице "Альянс Алтын". Они заявили о возможной экологической угрозе и дали бизнесменам срок до Нового года для предоставления им документации и решения вопроса по доли в бюджет КР.

Конечно, озвучивать свою позицию – одно из прав граждан КР, прописанные в действующей Конституции. Редакция VB.KG решила узнать, насколько в реальности бескорыстны помыслы членов Народной комиссии Таласа и не преследуют ли они на деле путем давления на инвестора собственные интересы. Как выяснилось, их заявления не так благородны на деле, как они хотят это представить.

Стоит отметить, что юридической организации "Народная комиссия" в базе Минюста не существует. Есть другая - Общественное объединение "Талас эл ынтымагынын алдында тузулгон Жеруй боюнча элдик комиссиясы". Учредителями оной числятся трое граждан: Джолдасов Серик Амантаевич, Жунусалиев Медетбек Куручбекович и Момунтаев Айдар Туткучбаевич. Последний депутат местного Кенеша Таласа. Дата регистрации ОО – 16 сентября 2020 года. То есть, аккурат после начала агитационной компании на осенних выборах в ЖК. Бакыт Сейталиев среди этой группы не числится. Хотя он также ранее занимал должность депутата. Правда, Бекмолдинского айыл окмоту Таласской области.

Надо отметить, что на протяжении почти десяти лет основной деятельностью Сейталиева была война с рудником Джеруй. Но

назвать народными и искренними помыслы Сейдалиева в отношении "Джеруя" и "Альянс Алтына" точно нельзя. А вот конфликтом интересов и даже борьбой с конкурентами – запросто. Согласно базе Минюста, Бакыт Сейталиев числится в качестве учредителя компании "Кенч Голд". Основной вид ее деятельности – Добыча прочих природных минералов и горных пород. Фирма прошла регистрацию в 2013 году.

Еще одна компания, где Сейдалиев числится учредителем – "Кенчи Сервис". Компания занимается разведовательным бурением. То есть, личная заинтересованность Сейдалиева в подобных проектах очевидна.

Примечательно, что в 2016 году "слили" заинтересованность депутата-активиста в проекте "Джеруй" и его коллеги-депутаты.

Они тогда написали открытое заявление, где отметили следующее:

"Ваши односельчане скажут, что вы не сделали ничего хорошего, единственное – взяли на работу своего младшего брата и шурина. На вышеуказанном сельском собрании вам в лицо сказали правду: "Эй, Бакыт, мы тебя знаем, тебе нужна только должность. Тебе главное использовать народ, чтобы достичь своего. Прекращай такую практику", - на что ты не нашелся что ответить, и выбежал из зала. Но ты не успокаиваешься, хлопочешь, пишешь различные заявления, морочишь людям голову словами: "Я покажу компании "Альянс Алтын" кузькину мать. Они должны прийти к нам с поклоном. Пусть уйдут те, кто там работает. Если поддержите, то я всех вас трудоустрою". Стоит ли устраивать ажиотаж в народе? Может вместо этого отправиться прямиком в компанию "Альянс Алтын", рассказать про свой опыт работы, поучаствовать в конкурсе и трудоустроиться законным путем. Кто мешает это сделать?

Может вы не осведомлены о том, как "Альянс Алтын" показала социальную поддержку заболевшей дочери вашего родного младшего брата Сейталиева Насыкула, проживающего в селе Кара-Ойты, выделила его семье муку, масло, чай, оказала финансовую поддержку для лечения в бишкекской клинике, но этого наверняка не будет отрицать сам Насыкул. Кроме того, компания "Алтын Альянс" пригласила местную молодежь, которая обучается в Горнорудном институте в Бишкеке (готовы представить список студентов с адресами) на практику и планирует в будущем трудоустроить на своем предприятии.

И вообще, чего вам не хватает? Общеизвестно, что в настоящее время (в 2016 году – прим.ред) вы занимаете инженерную должность в компании "Вертекс", ведущую золотодобычу на Чаткале, получаете большую зарплату. Несмотря на это вы снова вызываете недовольство народа, ведете свою игру по Джерую. Разве есть такое правило, что на Джеруе должен работать Сейталиев? Если раньше вы были единственным в селе специалистом с образованием в горнорудной сфере, то сейчас, слава Аллаху, растет число молодёжи, которая окончила горнорудный институт, но не может найти работу. Вместо того чтобы преследовать свои личные интересы и писать жалобы на кого бы то ни было, почему не хлопочете, чтобы трудоустроить своих односельчан? Почему нигде не поднимаете этот вопрос? Умеете ли вы что-нибудь другое, кроме как говорить "я"!

Недавно вы поднимали инициативу организации общественной экологической экспертизы на месторождении Джеруй через вашу неправительственную организацию "Эл байлыгы биримдик", которую создали в прошлом. Мы не против. Согласно условиям конкурса, указанным в пункте 2-3 главы 4, компания до 27.09.2016 должна провести техническую и экологическую экспертизы. Но устраивать шумиху по вопросу проведения общественной экспертизы, не дожидаясь заключения Госэкотехинспекции, мы оцениваем как популизм, потому что первоначально следует дождаться и ознакомиться с заключением государственного органа, и если будут выявлены недостатки, только после этого надо поднимать вопрос проведения общественной экологической экспертизы. Ваши действия свидетельствуют о том, что вы напрасно хлопочете, чтобы найти рычаги воздействия на компанию. По какой причине, занимая руководящие должности в ТГКМ, вы ни слова не говорили о проведении общественной экологической экспертизы, согласии среди односельчан и трудоустройстве населения? Или тогда теплое местечко было для вас дороже судьба народа? Вы стали интересоваться вопросами экологии, сплоченности бекмолодинцев и безработицы только после вашего ухода с должности".

Интересно другое. По информации источников, на прошлых выборах в ЖК Бакыт Сейталиев поддерживал политическую партию "Биримдик", сейчас якобы выступает за "Бутун Кыргызстан". Поэтому, не исключено, что тема раскачки "Джеруя" - далеко не забота о местном населении Таласа, а попросту, дискредитация действующей власти. Ведь недавно Садыр Жапаров заявил, что проект "Джеруй" продолжит свою деятельность.

Более того, призывы и требования членов Народной комиссии можно интерпретировать, как попытку давления на иностранный бизнес в стране. А это уголовно преследуемое деяние. Более того, игра на экологическом патриотизме при нулевых доказательствах и требования документации частой компании – не только наносят урон имиджу страны, но напрямую раскачивают ситуацию в регионе. Что также можно интерпретировать, как попытку Народной комиссии поднять население Таласа.

Понятно другое. Будучи учредителем сразу двух компаний в "горнорудке" Бакыт Сейдалиев и его "люди" преследуют одну цель – выдавить крупного конкурента в лице российского инвестора. Но кто даст гарантию, что случись подобное, именно Сейдалиев и его фирмы не станут первыми, кто окажется в качестве разработчиков на руднике "Джеруй". А значит, ГКНБ и Финполиции следует обратить пристальное внимание на деятельность данной Народной комиссии.