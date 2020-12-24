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Компанию-"дочку" аэропорта "Манас" наградили престижной премией СНГ

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- Виктория Гунгер
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Дочерняя компания ОАО "МАМ" ЗАО "Компания Манас Менеджмент" стала дипломантом престижной премии СНГ в области качества продукции и услуг. Об этом сообщает пресс-служба "Международного аэропорта "Манас"

Как отмечается, 22 декабря 2020 года в режиме видеоконференцсвязи состоялась церемония награждения победителей 7-го конкурса на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг.

- ЗАО "КММ" получило высокую оценку своей деятельности от экспертов отрасли. Это подтверждает значительный общий темп развития и высокий уровень предоставляемых услуг и сервисов, - говорится в информации.

Определение победителей конкурса осуществляется в 2 этапа:

  1. по результатам оценки участников конкурса национальными органами по стандартизации, метрологии и сертификации (Центром по стандартизации и метрологии при МЭ КР);
  2. путем проведения экспертизы представленных материалов и на местах с применением оценки в баллах. Для выполнения работ по второму этапу Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации утверждаются составы экспертных комиссий в составе 2-х экспертов другого государства (перекрестно) с учетом их географического положения.

Уточняется, что участие в премии СНГ позволяет организациям выявить области для улучшения путем самооценки и совершенствовать деятельность, повышать культуру качества, повышать качество продукции, конкурентоспособность и экспортный потенциал организаций.

- Конкурс на соискание премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг учрежден в соответствии с Решением Совета глав правительств государств-участников СНГ от 25 ноября 2005 года, - добавили в "МАМ".


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URL: https://www.vb.kg/395505
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