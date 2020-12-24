В Кыргызстане встретятся руководители пенитенциарных служб стран СНГ

Очередное заседание Совета руководителей пенитенциарных служб государств СНГ пройдет в 2021 году в Кыргызской Республике. Такое решение принято на нынешнем, 5-м заседании этого Совета, которое состоялось в онлайн-формате.

Как сообщили в Исполкоме СНГ, собеседники обменялись информацией о ситуации в этой сфере в своих странах, проработали перспективы дальнейшего взаимодействия. Решено активизировать реализацию среднесрочных программ сотрудничества в борьбе с преступностью, терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма.

Речь шла и о совершенствовании информационного взаимодействия уголовно-исполнительных служб государств СНГ при осуществлении межгосударственного розыска лиц, в том числе за преступления террористического и экстремистского характера. Во взаимодействии с Антитеррористическим центром СНГ этот Совет предпримет комплексные усилия по выявлению в пенитенциарных учреждениях стран Содружества лиц, объявленных в межгосударственный розыск за совершение таких преступлений.

Внимание в ходе заседания было уделено и проблеме борьбы с коронавирусной инфекцией, предупреждению ее распространения в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

Кроме того, принят за основу подготовленный Федеральной службой исполнения наказаний Российской Федерации проект соглашения о подготовке кадров для пенитенциарных служб государств СНГ.

"Современные многоплановые вызовы и угрозы способны существенно дестабилизировать безопасность на пространстве СНГ. В этих условиях крайне важно повышать уровень координации действий наших компетентных органов, совершенствовать правовую базу сотрудничества, обмениваться упреждающей информацией, положительным опытом работы", - говорится в приветствии председателя Исполкома СНГ Сергея Лебедева, которое он направил в адрес участников 5-го заседания Совета руководителей пенитенциарных служб государств СНГ.

Данный Совет создан на основе соответствующего соглашения, подписанного 16 октября 2015 года главами шести государств- Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Главными задачами Совета названо определение приоритетных направлений сотрудничества в пенитенциарной сфере, координация взаимодействия пенитенциарных и иных заинтересованных национальных служб и ведомств, содействие реализации принятых межгосударственных и межправительственных решений в этой области, разработка целевых программ, предложений по гармонизации соответствующего законодательства.