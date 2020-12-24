Конфискация имущества: Матраимова сравнили с Дедом Морозом

До вынесения приговора Райымбек Матраимов мог передать свои богатства государству законным путем только в виде подарка, как Дед Мороз. Таким мнением по поводу конфискованного имущества экс-замглавы таможни поделился адвокат Атамбаева Замир Жоошев.

"В случае с Матраимовым есть два законных пути перехода его имущества государству - это передача в виде подарка или же конфискация. Если 1,4 млрд сомов, 9 квартир и торговый центр Матраимова оформлены в виде конфискованного имущества, то все сделано, к сожалению, незаконно. Поскольку действующие законы не позволяют конфисковать накопленные богатства, признавшего свою вину в коррупции, Раима Матраимова до тех пор, пока суд не вынесет обвинительный приговор в его отношении и этот приговор не вступит в силу, - написал на своей странице в Facebook адвокат.

Поэтому, отмечает он, до вынесения приговора Райымбек Матраимов мог передать свои богатства законным путем только в виде подарка - в общем Дед Мороз.

"Желаю ГКНБ и иным государственным органам, чтобы у них получилось всё сделать в рамках законодательства", - подытожил свой пост Жоошев.

Напомним, сегодня председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что Райымбек Матраимов, в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по ст. Коррупция, полностью возместил сумму ущерба в 2 млрд сомов. При этом 600 млн сомов из них отданы в виде недвижимости - это Торговый центр и 9 квартир. По словам Ташиева, 8 квартир будут переданы сотрудникам ГКНБ в качестве награды за проделанную работу.

Что касается законности такой практики по возмещению ущерба от подозреваемых, то Камчыбек Ташиев признал ее непопулярной, но зато эффективной.