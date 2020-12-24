По делу о контрабанде на Юго-западной таможне возбуждено уголовное дело

По делу о контрабанде на Юго-западной таможне в отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями.

"Управлением Финансовой полиции по г. Ош в рамках ранее выявленного факта систематической экономической контрабанды, возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц МПТП Достук (место предварительных таможенных процедур) Юго-западной таможни ГТС при ПКР, по факту злоупотребления должностным положением и контрабандного ввоза товаров через таможенный пост Достук", - говорится в сообщении Финпола.

Ранее, в ходе проведения соответствующих мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного ввоза и вывоза товаров народного потребления (ТНП) установлен факт, систематического контрабандного ввоза товаров с участием должностных лиц.

Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП), и начато досудебное производство.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление причастных должностных лиц лоббировавших интересы контрабандистов, а также на возмещение ущерба в бюджет государства.