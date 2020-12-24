Власти России позаботятся о безопасности мигрантов

Владимир Путин намерен обсудить с главами государств, откуда в Россию прибывают трудовые мигранты, вопросы безопасности последних. Об этом российский лидер сообщил в ходе совместного заседания Государственного Совета и Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло 23 декабря в режиме видеоконференции.

"Нужно обсуждать это (и я буду это делать), обсуждать с коллегами из тех стран, из которых к нам эти трудовые мигранты едут, с тем чтобы, что называется, на дальних подступах уже обеспечить максимальную безопасность и для них самих, работающих на этих объектах, дать им возможность, конечно, заработать, дать возможность стройке развиваться, но и для наших граждан, которые связаны с этим комплексом, - заявил глава государства.

Об этом Владимир Путин сказал в контексте поднятой в ходе заседания проблемы дефицита рабочей силы на строительных объектах, возникшей в связи введением ограничительных мер по причине пандемии.

"Надо смотреть, конечно, точечно, - подчеркнул президент РФ. - Вопрос важный, понятный, он касается и здоровья граждан, он касается и экономики, в данном случае такой важнейшей отрасли, как строительная отрасль, мы этим позанимаемся".

Недавно в России в очередной, уже четвертый раз продлили сроки временного пребывания мигрантов в условиях пандемии. Это предусмотрено подписанным 15 декабря соответствующим Указом президента РФ. Данным документом продлено по 15 июня 2021 года действие применяемых с 15 марта 2020-го временных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции.

Согласно новому Указу иностранным гражданам и принимающей стороне, в частности, не требуется совершать действия для продления сроков временного пребывания, сроков постановки на учет по месту пребывания, сроков временного и постоянного проживания, в случае если такие сроки истекают в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2021 года. Также на этот период приостановлено принятие решений о депортации и административном выдворении за пределы РФ, предусмотрен ряд других мер.

Напомним, что недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице из-за сокращения числа мигрантов в текущем году наблюдается недостаток работников городских служб. Он также не исключил, что нехватка трудовых мигрантов, связанная с их оттоком из-за закрытия границ, может вызвать трудности в Москве. А вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что дефицит рабочей силы на стройплощадках в России может привести к снижению объемов ввода жилья в декабре.