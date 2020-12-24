Погода
$ 82.90 - 83.30
€ 100.42 - 101.92

Власти России позаботятся о безопасности мигрантов

129  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Владимир Путин намерен обсудить с главами государств, откуда в Россию прибывают трудовые мигранты, вопросы безопасности последних. Об этом российский лидер сообщил в ходе совместного заседания Государственного Совета и Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло 23 декабря в режиме видеоконференции.

"Нужно обсуждать это (и я буду это делать), обсуждать с коллегами из тех стран, из которых к нам эти трудовые мигранты едут, с тем чтобы, что называется, на дальних подступах уже обеспечить максимальную безопасность и для них самих, работающих на этих объектах, дать им возможность, конечно, заработать, дать возможность стройке развиваться, но и для наших граждан, которые связаны с этим комплексом, - заявил глава государства.

Об этом Владимир Путин сказал в контексте поднятой в ходе заседания проблемы дефицита рабочей силы на строительных объектах, возникшей в связи введением ограничительных мер по причине пандемии.

"Надо смотреть, конечно, точечно, - подчеркнул президент РФ. - Вопрос важный, понятный, он касается и здоровья граждан, он касается и экономики, в данном случае такой важнейшей отрасли, как строительная отрасль, мы этим позанимаемся".

Недавно в России в очередной, уже четвертый раз продлили сроки временного пребывания мигрантов в условиях пандемии. Это предусмотрено подписанным 15 декабря соответствующим Указом президента РФ. Данным документом продлено по 15 июня 2021 года действие применяемых с 15 марта 2020-го временных мер по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции.

Согласно новому Указу иностранным гражданам и принимающей стороне, в частности, не требуется совершать действия для продления сроков временного пребывания, сроков постановки на учет по месту пребывания, сроков временного и постоянного проживания, в случае если такие сроки истекают в период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2021 года. Также на этот период приостановлено принятие решений о депортации и административном выдворении за пределы РФ, предусмотрен ряд других мер.

Напомним, что недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице из-за сокращения числа мигрантов в текущем году наблюдается недостаток работников городских служб. Он также не исключил, что нехватка трудовых мигрантов, связанная с их оттоком из-за закрытия границ, может вызвать трудности в Москве. А вице-премьер Марат Хуснуллин заявлял, что дефицит рабочей силы на стройплощадках в России может привести к снижению объемов ввода жилья в декабре.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395513
Теги:
Владимир Путин, Россия, Москва, мэр
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  