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Под занавес года в КР выпущены почтовые марки с ошибкой

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- Александр Тузов
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Государственный комитет информационных технологий и связи КР ввел в обращение серию почтовых марок Kyrgyz Express Post "Домашние собаки".

Из-за пандемии коронавируса выпуск марок в свет задержался более, чем на полгода. Планировался выпуск на II квартал, успели осуществить только в конце IV квартала. Дело в том, что почтовые марки Кыргызстана до сих пор печатаются за тысячи километров от Кыргызстана – в Молдове, как в данном случае, а также еще и в Беларуси.

Как объяснил VB.KG один из старейших бишкекских мастеров-полиграфистов Николай Пудиков, нынешняя кыргызстанская полиграфия не позволяет печатать почтовые марки на современном уровне. Впрочем, как не позволяет печатать и бумажные деньги. Требуются многомиллионные (в долларах) инвестиции в современную печатную технику и тоже очень затратное обучение специалистов.

Что касается новой серии почтовых марок, на ней запечатлены следующие породы собак: немецкая овчарка, хорватский далматин, аляскинский маламут и японский акита-ину.

Причем немецкой овчарке на наших марках не повезло, она… никак не названа! Наверное, Госкомитет информационных технологий и связи уверен, что немецких овчарок и так все знают?

Зато подобные казусы, типа этого с немецкой овчаркой, высоко ценятся филателистами всего мира. Многие коллекционируют не только марки, но и ошибки на них.

Похоже, маркам с явно ошибочно-анонимной овчаркой высокий спрос обеспечен.


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URL: https://www.vb.kg/395522
Теги:
Беларусь, инвестиции, Молдова, связь, информационные технологии, коронавирус, Кыргызпочтасы
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