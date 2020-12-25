Выдающийся джазовый музыкант Эдди Рознер играл в фойе кинотеатра "Ала-Тоо"

Профессор КРСУ Андрей Кузнецов подготовил интересное исследование о выдающемся джазовом музыканте Эдди Рознере (1910-1976), который в 1941-1942 руководил своим знаменитым оркестром, эвакуированном во Фрунзе.

"В качестве предновогоднего подарка" профессор Кузнецов знакомит со своим новаторским исследованием "Эдди Рознер в Кыргызстане", пока еще машинописном, читателей VB.KG и газеты "Вечерний Бишкек".

Самые интересные тезисы Кузнецова таковы. В послевоенные годы Эдди Рознер, выдающийся джазовый трубач, бежавший от германских фашистов в Польшу, а потом оказавшийся в СССР, был кумиром тысяч людей, а самой популярной пьесой из его обширного репертуара был "Вишневый сад".

В то время Андрюша Кузнецов играл в самодеятельном духовом оркестре фрунзенской школы № 24 во главе с учителем и пчеловодом Николаем Мухиным по прозвищу "Пчелкин". И в силу своих скромных возможностей пытался изобразить рознеровское неподражаемое глиссандо. Пытались это сделать и другие ребята из оркестра, но ничего похожего на рознеровское у них не получалось.

Свою пластинку с записью "Вишневого сада" Кузнецов закрутил чуть ли не до дыр.

В 1956-м на экраны вышел фильм молодого, еще никому не известного режиссера Рязанова "Карнавальная ночь", в которой был занят оркестр Рознера. Конечно, фильм был яркий, зрелищный, но Кузнецова привлекали только музыка и оркестр под управлением Рознера, только что вернувшего из концлагеря на Колыме. Поэтому его имени в титрах не было. Вскоре "Мелодия" выпустила пластинку с записью саундтрека из фильма, затем появились и ноты.

Много лет спустя уже ставший известным музыковедом и культурологом профессор Кузнецов вдруг узнал: в годы войны во Фрунзе в фойе кинотеатра "Ала-Тоо" одно время играл оркестр под управлением Рознера!

Об этом Кузнецову поведал наш прославленный дирижер, маэстро Асанхан Джумахматов. А недавно выяснилось, что выдающийся джазовый трубач и руководитель биг-бэнда прожил во Фрунзе около года, где-то с конца 1941-го. Причем - в очень необычном месте.

Рознер со своей семьей и музыканты его поредевшего оркестра (многие ушли на фронт) жили в купейных вагонах на запасных путях фрунзенского вокзала. Играли джаз в кинотеатре "Ала-Тоо". благо, от вокзала не очень далеко.

Дело в том, что эвакуированный из Минска рознеровский Государственный джаз-оркестр Белоруссии получил два пульмановских вагона, погрузил инструменты, реквизит, личное имущество и отправился в Омск. Вагоны удалось никому не отдавать, жили в них. Из холодного Омска решили перебираться в более теплый Фрунзе.

Рознеровцы цепляли свои вагоны к любым поездам, которые шли в нашу сторону. Срабатывало личное обаяние Рознера и деловая хватка администратора Давида Рубинчика - отца известного ныне кинорежиссера Валерия Рубинчика.

Перед тем, как ансамбль Рознера все в тех же пульмановских вагонах отправили в большое турне от Владивостока до Москвы, джазмены выступали в кинотеатре "Ала-Тоо" почти до конца 1942 года.

Подробности читайте в газете "Вечерний Бишкек" за пятницу, 25 декабря.