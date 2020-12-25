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Воинские атрибуты Байтика-Баатыра

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Байтик Канаев (Байтик-Баатыр) (1820-1886 гг.) – национальный герой кыргызского народа, верховный правитель племени "солто", один из главных руководителей борьбы против кокандских завоевателей, активный сторонник присоединения к России.

Среди первых наград воинской славы Байтику было присвоение звания народного героя "баатыр" за его воинские подвиги, за бесстрашие, храбрость, мужество и отвагу.

Он возглавлял восстания против кокандских завоевателей, участвовал с русским экспедиционным отрядом в разгроме крепостей Пишпек, Токмок, Мерке, Аулие-Ата.

В 1860 году он вместе со своим племенем принял подданство России. В 1967 году Байтик-Баатыр в числе 17 представителей народов Средней Азии был приглашён на торжественный приём, организованный императором Александром II. На этом приёме был зачитан указ императора о зачислении Байтика Канаева в ряды Российской армии, ему был присвоен чин капитана и вручены соответствующие погоны и камзол.

На этом же приёме был зачитан ещё один указ императора Александра II о награждении Байтика Канаева за его воинские подвиги орденом Станислава 3-й степени и Большой золотой медалью "За заслуги на Аннинской ленте".

Среди вещественных наград Байтик-Баатыра самой главной был орден Станислава 3-й степени, который являлся почётным знаком отличия Российской империи и по статусу вручался чиновникам, военным, учёным - всем, кто отличился службой на благо страны, а также за благотворительную деятельность и воинские подвиги.

Этот орден представлял собой самый малый по размеру с аналогичными орденами Станислава 1- й и 2-й степенями золотой четырёхконечный крест, покрытый с лицевой стороны красною финифтью (вид эмали), каждый конец креста разделен ещё на два острых конца. По краям выступов креста двойная золотая кайма; на восьми острых концах - золотые шарики; а между ними, в их соединении, золотые полукруги, имеющие вид полосатых раковин; в средине же, на белом финифтяном круглом щите, обведенном золотою каймою, с зелёным на ней венком, латинский вензель Святого Станислава, красного цвета "SS"; а около щита на углах креста, с четырёх сторон, золотые Российские двуглавые орлы.

Оборотная сторона креста (реверс) вся золотая с белым финифтяным, круглым, посреди, щитом, на котором изображен тот же вензель "SS".

Медаль "За усердие" (малая и большая) была учреждена императором Александром I в 1801 году для награждения подданных Российской империи за оказанные услуги. Медаль изготовлялась из серебра, круглой формы диаметром 30 мм с ушком для ношения.

На лицевой стороне медали (аверсе) приведено пошейное изображение царствующего российского императора Александра II (годы правления; 1855 – 1881 гг.) в профиль, влево, надпись на русском языке по окружности, как полным текстом, так и в сокращениях Б.М.АЛЕКСАНДРЪ II ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС. (полное текстовое обозначение: БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ АЛЕКСАНДР II ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ). На обратной стороне медали (реверсе) по кругу крупными буквами написано "ЗА УСЕРДИЕ".

Малая медаль носилась на груди, большая на шее с помощью Аннинской ленты (лента для орденов святой Анны, ширина 45 мм, длина 50 см).

Аннинская лента - это специальная муаровая лента, установленная для ношения знаков ордена святой Анны (Рис. 4). С её помощью ордена и медали носились на шее, на лацканах пиджака, на груди. Она подчёркивала значимость вручаемой награды и имела красный цвет с яркими желтыми полосами по краям ленты и тисненый, играющий на свету рисунок. Ширина ленты для ношения медали составляла 2,8 см. Ордена и медали на таких лентах носили как на груди, так и на шее. Само название муаровой ленты произошло от французского слова "муаре" – тиснение.

После объявления Указа императора Александра II о зачислении Байтик Канаева на службу в пехотный полк Российской императорской армии и присвоения ему звания капитана к нему подошёл каптенармус и отвёл Байтика на склад одежды, где ему было подобрано и выдано офицерское обмундирование и погоны.

В некоторых источниках сообщалось, что Байтику был выдан офицерский мундир, названный в одном источнике кафтаном, в другом – камзолом. По рангу капитан относился к категории обер-офицеров и носил мундир, внешний вид которого приведён на рисунке.

Автор: Юрии Беляков


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URL: https://www.vb.kg/395530
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Кыргызстан
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