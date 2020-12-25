Ворвались в масках. Задержаны подозреваемые в грабеже гражданина РФ

Оперативники СКМ МВД КР и СКМ УВД Ошской области задержали четырех ранее судимых лиц, подозреваемых в совершении разбойного нападения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, 15 декабря 2020 года примерно в 02:30 часов ночи в дом 57-летнего гражданина, проживающего в Кара-Суйском районе Ошской области, ворвались неизвестные лица в масках.

"Злоумышленники избили хозяина дома, связали скотчем. Обыскав, весь дом налетчики завладели денежными средствами в сумме 40 тысяч сомов, после чего скрылись. Потерпевший является гражданином России.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП. Осуществляется досудебное расследование по статье 202 "Разбой" УК КР. К оперативным мероприятиям подключились сотрудники Службы криминальной милиции МВД. Проводились все необходимые работы, направленные на установление всех лиц, причастных к совершению разбойного нападения.

В итоге оперативники СКМ МВД КР и СКМ УВД Ошской области установили подозреваемых и задержали четырех лиц, среди которых ранее судимые за убийство, нанесение тяжких телесных повреждений, хулиганство.

Были задержаны Ж.уулу Б., 1978 г.р., А.Н, 1978 г.р., А.А. 1990 г.р., Б.С. 1983 года рождения. Все они являются жителями г. Бишкек и Чуйской области. В настоящее время проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям. Досудебное расследование продолжается", - сообщает МВД.