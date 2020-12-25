Кандидаты в президенты КР заключили соглашение с бизнесом

Вчера, 24 декабря 2020 года, представители 30 крупнейших бизнес-ассоциаций, представляющих более 90 процентов налогоплательщиков страны, встретились с кандидатами на должность Президента Кыргызской Республики, чтобы обсудить пути развития экономики страны и бизнеса и подписать совместную декларацию. Об этом сообщает пресс-служба МДС.

"Мы довольны результатами встречи, все присутствовавшие кандидаты поддержали бизнес и подписали декларацию. Состоялся конструктивный диалог, на котором бизнес высказал свои пожелания для дальнейшего развития экономики страны, а кандидаты смогли кратко презентовать свои экономические программы", - поделился впечатлениями о встрече исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

На встрече прошел живой обмен мнениями по самым разным экономическим вопросам. Это привлечение инвестиций, давление со стороны налоговых, таможенных и правоохранительных органов, соблюдение Конституции, необходимость реформы судебной системы, важность интегрирования в мировое цифровое сообщество, развития регионов, энергетического и горнорудного секторов и многое другое.

Первая в истории встреча такого формата - показатель развития гражданского общества страны, государственно-частного диалога. Сознавая сложную экономическую и эпидемиологическую ситуацию, бизнес-сообщество решило не оставаться в стороне и обозначить приоритеты экономики Кыргызстана на последующие годы.

"Важно, что кандидаты в Президенты взяли на себя обязательства по развитию экономики до выборов", считает глава МДС.

Аналогичное мероприятие - подписание общественного договора с бизнесом было проведено перед парламентскими выборами. Продолжая эту традицию, бизнес-ассоциации решили в этот раз подписать декларацию с кандидатами в Президенты.

Кандидаты, в свою очередь, подтвердили свою приверженность в следовании наиболее важным посылам бизнеса по развитию рыночной экономики и защите инвестиций.

Декларацию подписали кандидаты в Президенты КР: Эльдар Абакиров, Мыктыбек Арстанбек, Равшан Джеенбеков, Каныбек Иманалиев, Канатбек Исаев, Аймен Касенов, Улукбек Кочкоров, Абдил Сегизбаев, Клара Сооронкулова. За трех кандидатов - Садыра Жапарова, Курсана Асанова и Рашида Тагаева ¬- поставили подписи их представители.

В декларации включены основные ожидания бизнеса от кандидатов в Президенты КР:

- Защита инвестиций, частной собственности, а также других прав и свобод, гарантированных действующей Конституцией Кыргызской Республики;

- Соблюдение принципов рыночной экономики, в том числе снижение государственного регулирования, обеспечение минимального участия государства в экономической деятельности, развитие частного сектора;

- Привлечение инвестиций и повышение доверия инвесторов, содействие в создании благоприятного инвестиционного климата и деловой среды;

- Проведение эффективной внешней политики, создание и поддержание привлекательного имиджа Кыргызстана на международной арене, содействие в международной торговле и активизации внешнеэкономической деятельности;

- Проведение полномасштабной судебной реформы, включающей в себя обеспечение максимальной независимости судей от института Президента КР и других ветвей власти;

- Исключение вмешательства и незаконных действий органов безопасности, правоохранительных и надзорных органов в отношении субъектов предпринимательства;

- Обеспечение устойчивости, развития финансовой системы и денежно-кредитной политики на основе опыта развитых стран мира;

- Привлечение профессиональных и добросовестных кадров на руководящие должности в государственных органах, дипломатических представительствах Кыргызстана за рубежом;

- Содействие в проведении структурных реформ, направленных на вхождение Кыргызстана к 2023 году в число первых 40 стран мира в международных рейтингах экономической свободы, глобальной конкурентоспособности, восприятия коррупции в обществе, эффективности государственного управления и по другим международным авторитетным показателям.