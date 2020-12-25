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Пенсионерка обманным путем завладела 4 млн сомов

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- Виктория Гунгер
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Пенсионерка обманным путем завладела более 4 млн сомов. Она проворачивала махинации с земельными участками на территории Сокулукского района. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

Как отмечается, заявление от потерпевшей жительницы Джалал-Абадской области, 61-летняя А.Б., поступило в милицию 12 декабря этого года.

- Женщина просила принять меры в отношении малознакомой, которая войдя в доверие, обменным путем, завладела денежными средствами в размере более 4 миллионов сомов. Взамен полученных средств заявительнице обещали предоставить несколько земельных участков расположенных на территории Сокулукского района Чуйской области. Но с 2019 года по 2020 год потерпевшая ни денег, ни обещанные участки не так смогла получить, - говорится в информации.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 204 (Мошенничество) УК КР.

- По подозрению в преступлении задержана 58-летняя А.М. В порядке ст. 98 УПК КР она водворена в ИВС. Досудебное производства продолжается, - добавили в ГУВД Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/395535
Теги:
мошенничество, Сокулукский район, преступление, Кыргызстан, деньги
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