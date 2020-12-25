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Председателем Федерации профсоюзов Кыргызстана избран Сагын Бозгунбаев

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- Виктория Гунгер
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Председателем Федерации профсоюзов Кыргызстана избран Бозгунбаев Сагын Бозгунбаевич. Об этом сообщили члены ФПК.

Как отмечается, сегодня, 25 декабря 2020 г. в Бишкеке состоялся XXIV внеочередной съезд Федерации. На съезде приняли участие делегаты, представляющие отраслевые профобъединения и областные советы, входящие в состав национального профцентра. Съезд был созван Советом ФПК, кворум состоялся.

- Он проведен в целях скорейшего разрешения крайне напряженной ситуации, сложившейся в Федерации профсоюзов.

5 февраля 2020 года решением Совета ФПК за нарушение уставных требований освобожден от занимаемой должности председатель ФПК Мирбек Асанакунов. Также имеется решение административного суда Бишкека от 26 июня о запрете Мирбеку Асанакунову пользоваться служебными помещениями профсоюзов, участвовать на заседаниях Совета Федерации и подписывать какие-либо документы. Исполняющей обязанности председателя ФПК была избрана Рысгуль Бабаева. Однако в ноябре 2020 года она была временно отстранена от занимаемой должности по ходатайству Асанакунова. Заместитель председателя ФПК Жээнбек Осмоналиев отказался от права первой подписи на финансовых документах. В связи с чем, в Федерации образовалось безвластие, приведшее к финансовому коллапсу и внутреннему конфликту. Работники аппаратов Федерации профсоюзов, санаторно-курортных организаций оказались без зарплаты, работа аппарата Федерации практически парализована, - отметили члены ФПК.

Представители профсоюза подчеркнули, что Мирбек Асанакунов при поддержке своей супруги депутата ЖК КР Гулкан Молдобековой и ее коллеги Кожобека Рыспаева проводит альтернативный незаконно созванный съезд профсоюзов с тем, чтобы получить контроль над управлением санаторно-курортными организациями профсоюзов.

- Ранее сторонники Асанакунова пытались совершить рейдерский захват санатория "Джалал-Абад", прикрываясь именем главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Однако преступление было предотвращено, - добавили члены ФПК.


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URL: https://www.vb.kg/395538
Теги:
выборы, профсоюзы, трудоустройство, конфликт, Кыргызстан
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