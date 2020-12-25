Хочешь получить VIP-номер бесплатно? Уникальные предложения от MegaCom

Мечтаешь о красивом и запоминающемся номере категории "Серебро", "Золото" или "Платина"? Сотовый оператор MegaCom дарит возможность получить его бесплатно! Стать обладателем эксклюзивного номера с уникальной комбинацией цифр можно двумя способами.

Новым абонентам MegaCom в рамках акции "Золотой номер бесплатно" выдается номер категории "Золото" при подключении пакета #Супервыгодный 595 или #Супервыгодный 795.

Главное условие – вовремя оплачивать абонплату за подключенный пакет в течение 6 месяцев, не меняя тариф. В случае нарушения условий акции номер категории "Золото" будет изменен на номер обычной категории.

Для участия в акции необходимо прийти в любой фирменный салон или Центр продаж и обслуживания MegaCom по Кыргызстану, заключить договор и получить "Золотой" номер. Подробнее об условиях акции - на официальном сайте компании MegaCom.

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Номера категории "Серебро", "Золото" и "Платина 7500" можно получить бесплатно в фирменных салонах MegaCom или Центрах продаж и обслуживания абонентов при внесении единоразовой абонентской платы за 6 или 12 месяцев (180 и 360 календарных дней) по пакетам #Супервыгодный 345, #Супервыгодный 395, #Супервыгодный 595 и #Супервыгодный премиум 795 (категории номеров зависят от выбранного пакета).

Стоимость пакетов и категория номера при оплате за 6 месяцев

Стоимость пакетов и категория номера при оплате за 12 месяцев

Подробнее об условиях акции читайте на официальном сайте компании MegaCom.