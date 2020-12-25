В Бишкеке могут появиться 30 новых маршрутов общественного транспорта

Мэрия города Бишкек продолжает одновременно активную работу по запуску дополнительных маршрутных линий в районах с высоким числом жителей и улучшению условий для предпринимателей, привлечению инвестиций в столицу. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Как отмечается, по поручению и.о. мэра города Бишкек Балбака Тулобаева транспортники столицы разработали проект открытия порядка 30 новых схем движения пассажирского транспорта путем заключения соглашения государственно-частного партнерства с инвесторами.

- Столичная мэрия планирует привлечь инвесторов с 350 автобусами на газе или электричестве вместимостью не менее 75 пассажиров, а также адаптированные к перевозке лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ). Данное решение позволит увеличить среднесуточный выход на линию до 659 автобусов, повысить безопасность перевозки пассажиров, увеличить пропускную способность центральных улиц, ну, и самое главное обеспечит резкое сокращение уровня выбросов загрязняющих веществ автомобильным транспортом за счет замены старых и изношенных микроавтобусов на новые автобусы, - подчеркнули в мэрии Бишкека.

Напомним, что на сегодняшний день автобусный парк мэрии (МП "БПАТП") обслуживает горожан по 11 маршрутам со средним ежедневным выходом на линию до 135 единиц автобусов.

Карта схем и обсуждение: https://groups.google.com/d/msgid/meriabishkek/26dbeb27-f969-4581-8f29-773e726ad42ao%40googlegroups.com.