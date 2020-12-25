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В Бишкеке прошел "Quiz Night" по вопросам выборов

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- Бакыт Басарбек
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Автор фото Эльмира Мадиева

В Бишкеке прошла интеллектуальная игра "Quiz Night" на знание выборной тематики, организованная Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики и Представительством Международного фонда избирательных систем (IFES) при поддержке USAID. Об этом сообщает информационный отдел ЦИК КР.

В мероприятии приняли участие представители медиа-сообщества Кыргызстана.

Было сформировано 12 команд:

1. Команда – "Ангелы Азамата". Капитан - Азамат Акенеев.

2. Команда – "No comment". Капитан - Айсулу Текимбаева.

3. Команда "Даканса". Капитан - Семетей Аманбеков.

4. Команда "Пресс Хата". Капитан - Лейла Саралаева.

5. Команда "Нечастная лавочка". Капитан - Болот Темиров.

6. Команда "Аксанат". Капитан - Эльмира Мадиева.

7. Команда радио "Азаттык". Капитан - Токтосун Шамбетов

8. Команда "ПолитКлиника". Капитан - Дилбар Алимова

9. Команда "Майли". Капитан - Перизат Сейтбурхан

10. Команда "Angry Pandas". Капитан - Жылдыз Ороспакова

11. Команда "На страже вашей кукурузы". Капитан - Нуржамал Джанибекова

12. Команда "IBF". Капитан - Умарахунов Ильхам

Председатель Центральной избирательной комиссии Нуржан Шайлдабекова поздравила участников с наступающим Новым годом.

"Хочу пожелать счастья, здоровья, благополучия в каждом доме. Пожелать интересных тем, через которые вы проникаете в души и сердца наших граждан. Каждый, кто считает себя в душе философом, думает, что придет время и он сам будет писать. а вы занимаетесь этим каждый день, вы счастливые люди. Спасибо за то, вы строите этот мост, для того чтобы наши граждане лучше понимали выборный процесс, роль выборов в жизни страны. Особенно в 2020 году тематика выборов получила новый уровень освещения в прессе, стала предметом даты-журналистики. Желаю неиссякаемого творческого вдохновения", - сказала она.

Глава Центризбиркома задала вопрос относительно предстоящего референдума и вручила призы участникам,давшим правильный ответ.

Директор Международного Фонда Избирательных Систем (IFES) в Кыргызстане Рената Левовски также приветствовала участников.

"С 1987 года IFES продолжает накапливать опыт в избирательной сфере, работая в более чем 145 странах мира от развитых до развивающихся демократий. В Кыргызстане IFES реализует проекты в области гражданского образования, укрепляет потенциал и поддерживает профессиональное развитие Центральной избирательной комиссии, проводя долгосрочное стратегическое планирование и поддерживая процессуальные и юридические изменения и реформы. Особое внимание мы уделяем избирательным правам женщин, молодежи и ЛОВЗ. Начиная с 2000 года, IFES в Кыргызстане работает по гражданскому образованию для молодежи, разработал учебник по гражданскому образованию для средней школы, провел ряд проектов, таких как инклюзивные летние Лагеря Демократии, Школы Молодого Гражданина, Media Lab. В этот раз решили попробовать запустить такую инициативу среди журналистов, такая методика является самой эффективной формой передачи знаний и навыков, и мы стараемся как можно чаще применять ее на своих мероприятиях. IFES старается придумывать интересные мероприятия, через интерактивную методику мы говорим об избирательном процессе, законодательстве, положениях ЦИК и международных стандартах, нарушениях и тд. игры.", - сказала она.

Участники игры соревновались в знании избирательного права и избирательного процесса Кыргызской Республики, различных стран мира. Отвечали на вопросы по истории выборов, избирательного права, доступности голосования для женщин, инклюзивности выборного процесса.

Победителями "Quiz Night" стали следующие команды:

1. Команда радио "Азаттык". Капитан - Токтосун Шамбетов

2. Команда "Даканса". Капитан - Семетей Аманбеков

3. Команда – "Ангелы Азамата". Капитан - Азамат Акенеев.


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URL: https://www.vb.kg/395543
Теги:
конкурс, Бишкек, СМИ, ЦИК
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