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Услуги "Керемет Банка" в мобильном кошельке MegaPay без комиссии!

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Совершать финансовые операции через мобильный кошелёк MegaPay (доступен для скачивания в Google Play и App Store) становится еще удобнее. Теперь клиенты ОАО "Керемет Банк" смогут пополнять счета и погашать займы через мобильный кошелёк MegaPay от компании MegaCom в считанные секунды.

В честь запуска проекта первые 3 МЕСЯЦА для пользователей MegaPay действует АКЦИЯ – все услуги "Керемет Банка" доступны БЕЗ КОМИССИИ.

Список услуг MegaPay, доступных клиентам "Керемет Банка":

  1. погашение кредита по номеру лицевого счета или по платежному коду;
  2. пополнение депозита по номеру лицевого счета или по платежному коду;
  3. пополнение карты по номеру лицевого счета или по платежному коду;
  4. пополнение расчетного счета по номеру лицевого счета или по платежному коду.

Используя мобильный кошелек MegaPay, можно оплатить более 250 сервисов и услуг со своего смартфона, в том числе рассчитаться за коммунальные услуги, сотовую связь, Интернет, штрафы за нарушение ПДД и другие сервисы.

Функционал мобильного кошелька MegaPay также позволяет совершать денежные переводы внутри сервиса без комиссии и получать более 25 государственных услуг онлайн.

MegaPay - ваш незаменимый помощник в повседневной жизни!


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URL: https://www.vb.kg/395545
Теги:
#MegaCom, PR
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