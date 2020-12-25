Новый штамм коронавируса. На границах усилен эпидемиологический контроль

Профильными государственными органами принимаются меры по предотвращению завоза нового штамма коронавирусной инфекции в Кыргызскую Республику. По итогам рассмотрения данного вопроса Республиканский оперативный штаб поручил обеспечить соответствующие меры безопасности.

Ответственным государственным структурам поручено тесно взаимодействовать с уполномоченными органами других государств, в том числе со странами, с которыми имеются прямые транспортные сообщения, по вопросам распространения, диагностики и лечения нового штамма коронавирусной инфекции, а также в целях своевременного реагирования и обеспечения безопасности населения.

На границах усилены санитарно-эпидемиологический контроль и другие меры безопасности.

По итогам заседания Республиканского штаба профильным органам поручено принять меры по оптимизации расходов организаций здравоохранения до конца текущего года в целях максимального покрытия и недопущения кредиторских задолженностей по медикаментам и питанию в организациях здравоохранения.