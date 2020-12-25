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Кыргызстанки участвуют в развитии движения женского лидерства

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- Евгений Денисенко
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Состоялась первая встреча по созданию Диалога женщин-лидеров государств Центральной Азии, В мероприятии, организованном в формате видеоконференцсвязи, приняли участие представители пяти стран ЦА, руководители Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии и Регионального Бюро ПРООН по странам Европы и СНГ.

В числе главных участников были председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана, член Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Танзила Нарбаева, председатель Меджлиса Туркменистана Гульшат Маммедова, заместитель председателя Мажилиса Парламента Казахстана Гульмира Исимбаева, вице-премьер-министр Кыргызстана Эльвира Сурабалдиева и председатель Комитета по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистан Хилолби Курбонзода.

На встрече, как сообщили в Исполкоме СНГ, обсуждены роль женщин в укреплении межгосударственного сотрудничества в Центральноазиатском регионе, их участие в государственных и общественных делах, содействие преобразованиям и реализации реформ, в том числе, осуществляемых для обеспечения гендерного равенства, защиты прав и интересов женщин.

По итогам встречи ее участники выразили уверенность в том, что деятельность созданного неформального механизма "Диалог женщин-лидеров государств Центральной Азии" будет способствовать поддержанию мира, стабильности и безопасности в регионе, укреплению доверия между странами, достижению устойчивого развития, расширению возможностей женщин в системе государственного и общественного управления.

Также подтверждена приверженность государств-членов ООН глобальной повестке дня "Женщины, мир и безопасность", повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и десятилетия действий по достижению глобальных целей. Председательствующей "Диалога женщин-лидеров Центральной Азии" на 2021 год избрана Танзила Нарбаева.

В эти же дни в Москве в смешанном формате прошел Международный молодежный форум по вопросам женского лидерства. Его участниками стали студенты и аспиранты, преподаватели и научные сотрудники высших учебных заведений, молодые специалисты, лидеры и руководители проектов молодежных общественных организаций России и других стран, в том числе Кыргызстана, интересующиеся гендерной проблематикой.

Организаторами форума "Женское лидерство: роль в общественно-политической жизни" выступили Министерство науки и высшего образования РФ, Информационно-аналитический центр по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве при МГУ им. М. В. Ломоносова, Российский технологический университет, Ассоциация общественных объединений "Национальный Совет молодежных и детских объединений России" и Женская лига журналистов и блогеров.

Выступившая на форуме ответственный секретарь Молодежной межпарламентской ассамблеи Маргарита Сафарова рассказала о значении представительства женщин в политических структурах. В частности, по ее мнению, благодаря этому такие сферы государственной политики и международного сотрудничества, как образование, здравоохранение, культура, молодежная политика, получают больше внимания, ресурсов и поддержки. В качестве примера Маргарита Сафарова привела саму Молодежную межпарламентскую ассамблею, которая была создана в 2012 году при активной поддержке председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко.

Также Маргарита Сафарова рассказала о другой инициативе председателя Совета МПА СНГ - Евразийском женском форуме, который сейчас является одним из крупнейших событий, направленных на развитие женской повестки. Первый такой форум работал в Санкт-Петербурге 24–25 сентября 2015 года и дал новый импульс женским проектам и инициативам, второй проходил 19–21 сентября 2018 года и подтвердил авторитет крупнейшей международной женской площадки для обсуждения актуальных проблем, продолжил традицию всестороннего продвижения женских проектов. Участие в обоих форумах принимали, выступали с их трибуны и представительницы Кыргызстана. Третий Евразийский женский форум намечено организовать в Санкт-Петербурге в 2021 году, его темой станет "Женщины - глобальная миссия в новой реальности".


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URL: https://www.vb.kg/395554
Теги:
гендер, СНГ, Кыргызстан, активисты
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