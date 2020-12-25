Кыргызское предприятие стало лауреатом премии СНГ

Награждение лауреатов и дипломантов конкурса на соискание Премии СНГ 2019 года за достижения в области качества продукции и услуг прошло в рамках 58-го заседания Межгосударственного совета (МГС) по стандартизации, метрологии и сертификации. Оно состоялось в формате видеоконференции, награды получили 14 предприятий и организаций из четырех государств СНГ - Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

В заседании приняли участие представители национальных органов Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстан, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, а также Исполнительного комитета СНГ и Бюро по стандартам МГС.

Открывший церемонию награждения заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Сергей Иванов напомнил, что решение о присуждении премии было принято на заседании Экономического совета СНГ 13 марта 2020 года. Эта престижная награда присваивается за производство высококачественной и конкурентоспособной продукции, повышение ее экспортных возможностей, создание высокой репутации товаропроизводителей СНГ на рынке как Содружества, так и за рубежом.

Благодаря таким предприятиям и организациям, отметил Сергей Иванов, поддерживаются и повышаются качество и конкурентоспособность производимой продукции и услуг в государствах СНГ, осуществляются стимулирование экспорта, внедрение передовых технологий и методов эффективного менеджмента, что вносит существенный вклад в экономику стран Содружества.

От Кыргызстана лауреатом премии стало общество с ограниченной ответственностью "Кыргыз Коньягы", а дипломантами – ООО "Эмилия" и ЗАО "Компания Манас Менеджмент".

Участники заседания рассмотрели, кроме того, более 20 вопросов, в том плана мероприятий по реализации Стратегии развития МГС на период до 2030 года, задачи по стандартизации, реализацию проектов соглашений о технических барьерах во взаимной торговле и о взаимном признании аккредитации органов по оценке соответствия, проекты документов Региональной организации (ассоциации) по аккредитации и другие.

Премия СНГ за достижения в области качества продукции и услуг присуждается один раз в два года на конкурсной основе. Претендовать на престижную награду могут юридические лица любой организационно-правовой формы, зарегистрированные в любой стране Содружества и осуществляющие производство продукции (кроме вооружения и военной техники) или оказывающие услуги. При этом предприятие должно иметь подтверждение высокого качества выпускаемой продукции или оказываемой услуги в течение не менее двух лет и экспортировать продукцию (услуги) не менее чем в два государства СНГ.

Конкурс на соискание этой премии проводится в соответствии с положением, утвержденным Решением Совета глав правительств государств СНГ от 25 ноября 2005 года. И призван поддержать национальные инициативы, объединить усилия государственных органов управления, направленных на повышение качества и конкурентоспособности продукции и услуг, содействовать повышению экспортных возможностей организаций этих стран. Премия присуждается по следующим видам деятельности: производство продукции производственного назначения, товаров народного потребления, продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции, оказание услуг.