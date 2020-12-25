Квартиры Матраимова. Сурабалдиева прокомментировала их передачу в ГКНБ

Вице-премьер-министр КР Эльвира Сурабалдиева заявила, что не будет подписывать постановления, которое вызывают сомнения. Так, она прокомментировала заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева о передаче квартир, полученных от Райымбека Матраимова в качестве возмещения ущерба, сотрудникам ГКНБ.

- По конфискованным квартирам Матраимовых. ФУГИ только по решению суда может а) принять на баланс квартиры. б) через аукцион их продать, направив в республиканский бюджет средства. Иных законных вариантов нет. И я, как вице-премьер, другое постановление не могу подписать, - написала Эльвира Сурабалдиева в своем аккаунте в Твиттер.

Напомним, накануне Камчыбек Ташиев на пресс-конференции заявил, что бывший таможенник полностью погасил сумму вменяемого ущерба - 2 млрд сомов. В том числе он передал 9 квартир, 8 из которых передадут сотрудникам ГКНБ.