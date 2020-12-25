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Квартиры Матраимова. Сурабалдиева прокомментировала их передачу в ГКНБ

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- Екатерина Улитина
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Вице-премьер-министр КР Эльвира Сурабалдиева заявила, что не будет подписывать постановления, которое вызывают сомнения. Так, она прокомментировала заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева о передаче квартир, полученных от Райымбека Матраимова в качестве возмещения ущерба, сотрудникам ГКНБ.

- По конфискованным квартирам Матраимовых. ФУГИ только по решению суда может а) принять на баланс квартиры. б) через аукцион их продать, направив в республиканский бюджет средства. Иных законных вариантов нет. И я, как вице-премьер, другое постановление не могу подписать, - написала Эльвира Сурабалдиева в своем аккаунте в Твиттер.

Напомним, накануне Камчыбек Ташиев на пресс-конференции заявил, что бывший таможенник полностью погасил сумму вменяемого ущерба - 2 млрд сомов. В том числе он передал 9 квартир, 8 из которых передадут сотрудникам ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/395560
Теги:
Камчыбек Ташиев, Кыргызстан, Раимбек Матраимов, квартирный вопрос, Эльвира Сурабалдиева, ущерб
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