С поличным при получении взятки для судьи задержана адвокат

АКС ГКНБ: По факту вымогательства взятки задержана адвокат.

24 декабря 2020 года АКС ГКНБ в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по ст.326 ч.2 (Вымогательство взятки) УК КР, в Узгенском районе Ошской области с поличным при получении части из требуемых денежных средств в сумме 40 000 сомов задержана адвокат А.К.

"Установлено, что адвокат А.К. вымогала денежные средства в размере 120 000 сомов для последующей передачи судье Узгенского районного суда за положительное решение вопроса по гражданскому делу в отношении имущественного спора", - отмечают в ГКНБ.

В рамках досудебного производства проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению причастности указанной судьи.

Ведется следствие.