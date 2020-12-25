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С поличным при получении взятки для судьи задержана адвокат

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- Оксана Гут
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АКС ГКНБ: По факту вымогательства взятки задержана адвокат.

24 декабря 2020 года АКС ГКНБ в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по ст.326 ч.2 (Вымогательство взятки) УК КР, в Узгенском районе Ошской области с поличным при получении части из требуемых денежных средств в сумме 40 000 сомов задержана адвокат А.К.

"Установлено, что адвокат А.К. вымогала денежные средства в размере 120 000 сомов для последующей передачи судье Узгенского районного суда за положительное решение вопроса по гражданскому делу в отношении имущественного спора", - отмечают в ГКНБ.

В рамках досудебного производства проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению причастности указанной судьи.

Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/395566
Теги:
задержание, закон, взятка, АКС ГКНБ, Кыргызстан, адвокат
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