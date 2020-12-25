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Ташиев не даст умереть Атамбаеву в СИЗО

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- Мария Стрельцова
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Сегодня председатель ГКНБ КР Камчыбек Ташиев посетил следственно-арестованного Алмазбека Атамбаева в СИЗО ГКНБ.

Как сообщила пресс-служба ГКНБ, глава спецслужб ознакомился с условием содержания Атамбаева и состоянием его здоровья.

В свою очередь, бывший президент отметил, что не имеет жалобы на условия содержания и действия сотрудников СИЗО, кроме состояния своего здоровья.

Председатель ГКНБ поручил соответствующим службам провести тщательное обследование состояния здоровья Алмазбека Атамбаева, по итогам которого при необходимости принятия решения о его госпитализации в медицинском учреждении.

Напомним, ранее сторонница Атамбаева Кундуз Жолдубаева заявила, что бывший президент серьезно болен и что его необходимо положить в больницу.

"По нему видно, что болен. Кровяное давление низкое, постоянные боли в спине (радикулит), обострился бронхит впоследствии перенесенного ковид-19". Суд не учел данные обстоятельства и вынес решение перевести Алмазбека Атамбаева из колонии № 47, где он был под присмотром медиков, обратно в СИЗО ГКНБ", - написала она в соцсетях.


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URL: https://www.vb.kg/395568
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Камчыбек Ташиев, ГКНБ
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