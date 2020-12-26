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В Москве отметили юбилей кыргызского поэтического клуба

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- Евгений Денисенко
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В Москве прошло мероприятие, посвященное десятилетию кыргызского поэтического клуба "Москва кайрыктары" ("Московские напевы"). Участие в торжестве приняли представители кыргызских и российских литературных кругов, посольства КР в РФ, диаспорального сообщества.

Сегодня ряды членов клуба "Москва кайрыктары" насчитывают уже около тысячи граждан и уроженцев Кыргызстана.

За минувшие годы клубом издано сборников стихотворений, регулярно проводятся литературные вечера, авторские презентации как в Москве, так и в самом Кыргызстане. Члены клуба - активные участники различных проектов, реализуемых российской литературной, творческой общественностью, таких, как "Многоликая Москва, многоликая Россия", "Книжная ярмарка", "Поэтические дни", "ЛиФФт Марафон", а также различных фестивалей и конференций литературного совета Ассамблеи народов Евразии.

"В большинстве своем все эти соотечественники - не профессионалы в творчестве, а люди, которые просто любят поэзию и хотят на ее языке выразить свои чувства, мироощущение, отношение к жизни.

Среди них - не только поэты, писатели, но и переводчики, художники, певцы трудовые мигранты, студенты, представители разных профессий и возрастов. Кто–то сочетает литературную деятельность с основной специальностью, кто-то со временем всерьез пошел по литературной стезе. И к сегодняшнему дню некоторые участники "Москва кайрыктары" уже являются членами Союза писателей Кыргызстана", - говорит основатель и один из руководителей клуба, общественный деятель и предприниматель Багыт Бапанов.

Для кыргызстанцев в России, по словам Бапанова, клуб стал не просто связующим звеном, но и островком их родины, по которой все скучают, независимо от продолжительности пребывания в РФ. На смену тем, кто возвращается в КР, постоянно прибывают новые единомышленники. Костяк творческой команды в РФ составляют кыргызстанцы, пустившие здесь корни. Не порывают связи с объединением и те, кто осел в других странах ближнего и дальнего зарубежья, вплоть до США. Отделения "Москва кайрыктары" действуют и в регионах Кыргызстана, они в эти дни тоже отпраздновали памятную дату.

На торжество в Москве собрались более 50 кыргызских поэтов и прозаиков, а также их российские коллеги, активно сотрудничающие с клубом. Среди них - председатель Литературного Совета писателей и читателей Ассамблеи народов Евразии Маргарита Альмухаметова, член Союза писателей России, Российского Союза писателей Нелли Копейкина, президент Благотворительного Фонда "Вариант" Галина Станиславчик и другие.

Приятным событием стало известие о приеме активных членов клуба Б.Бапанова, А.Турдубаева, М.Сатыбалдиева, З.Байзаковой и Ж.Сабаевой в члены Московской областной организации Союза писателей РФ. Состоялось также вручение литературных наград. Так, Международной академией русской словесности Б.Бапанов удостоен звания "Заслуженный деятель культуры России", З.Байзакова - звания лауреата "Международной литературной премии имени Анны Ахматовой", поэты и переводчики А.Турдубаев и М.Сатыбалдиев награждены "Золотой Есенинской медалью" СП РФ.

В свою очередь, сотрудники посольства КР в РФ вручили представителям "Москва кайрыктары" почетные грамоты дипмиссии "за популяризацию культурного наследия Кыргызстана и укрепление сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией".


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