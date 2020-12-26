Россия вновь помогла Кыргызстану в борьбе с коронавирусом

Российская Федерация оказала очередную помощь Кыргызской Республике для борьбы с эпидемией COVID-19. В Москве посольством КР в РФ получен гуманитарный груз для данных целей, предоставленный Роспотребнадзором.

По информации дипмиссии, это - ПЦР-тест системы для проведения 200 тысяч исследований лабораторного диагностирования коронавирусной инфекции. В самое ближайшее время, отметили в посольстве, столь востребованный груз будет направлен в КР.

За период пандемии Россия уже не единожды оказывала разнообразную поддержку Кыргызстану в профилактике коронавируса и противодействии ему. Так, минувшим летом специалисты Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Бакулева Минздрава РФ во главе с руководителем центра, академиком РАН Еленой Голуховой работали в КР для оценки ситуации и оказания консультативно-методической помощи, связанной с перепрофилированием коечного фонда в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Своих специалистов направляли в Кыргызстан Роспотребнадзор, Министерство обороны РФ.

Гумпомощь Кыргызстану предоставлялась по линии не только российских ведомств, но и регионов. В их числе - Чеченская Республика, Республика Хакасия, Республика Башкортостан. Также из РБ в КР была откомандирована большая группа медиков во главе с замминистра здравоохранения этой республики Евгением Кустовым.

А буквально на днях Россия передала Кыргызстану мобильную лабораторию, предназначенную для проведения лабораторных исследований различных видов бактерий, вирусов, в том числе коронавируса.