Для России важнейшим является сотрудничество со странами СНГ

Важнейшим для России направлением работы на внешнеполитическом треке является взаимодействие со странами СНГ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая состоявшееся 25 декабря совещание постоянных членов Совета Безопасности РФ.

"Новогодний праздник приближается, но он ещё не наступил, мы с вами продолжаем работать. Давайте на сегодняшней встрече, на совещании постоянных членов Совета Безопасности, обсудим ситуацию, которая складывается на площадке СНГ. Это одно из важнейших, если не самое главное, самое важное направление нашей работы на внешнеполитическом треке" – подчеркнул российский лидер.

"Это самые близкие для нас страны, - продолжил он, - я уже не говорю, что это соседи, это государства, с которыми нас связывает очень многое – многие годы, десятилетия, а иногда даже столетия пребывания в едином государстве. Здесь наши наиболее развитые экономические, культурные, гуманитарные связи, родственные, дружеские. В общем, это особое направление нашей работы на внешнеполитическом треке".

"Давайте послушаем наших коллег по различным направлениям этой работы и скорректируем, если необходимо, эту работу так, как этого требует сегодняшний день, так, как это будет востребовано и в наступающем 2021 году", - призвал участников совещания Владимир Путин.