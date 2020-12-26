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Атамбаев пояснил, как намерен "отомстить" Жээнбекову

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- Мария Стрельцова
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В последнее время ходили слухи, что бывший глава государства Алмазбек Атамбаев хочет отомстить экс-президенту Сооронбаю Жээнбекову. Атамбаев, прочитав об этом в СМИ, написал письмо, которое опубликовал на своей странице в Фейсбуке адвокат бывшего президента Замир Жоошев.

Суть изложения сводится к тому, что Атамбаев не собирается тратить время на Жээнбекова и "пачкаться".

"Бывает так, что, идя по улице, по неосторожности наступаешь на грязь, нечистоты. Затем как получится протираешь обувь об асфальт и идешь дальше. На моем жизненном пути "друг Соке" такой же неприятный факт. Теперь тратить на него свое время нет необходимости. Жизнь нужно посвятить хорошим вещам. Его и без того накажут и время, и Бог. "Друг Соке" навсегда останется в истории как предатель, двуличный человек, политик, сделавший воровство нормой. Люди уже говорят: не дай бог такого друга, как Соке. Нет ничего хуже этого как для него, так и для его потомков", - говорится в письме Атамбаева.

Напомним, политическая деятельность экс-президента Алмазбека Атамбаева после ухода в отставку концентрировалась на конфликте с тогдашним президентом Сооронбаем Жээнбековым, закончившемся вооруженным противостоянием и тюремным заключением. Атамбаев и его сторонники поддерживали Жээнбекова на президентских выборах 2017 года.

Как отметила эксперт берлинского фонда "Наука и политика" Андреа Шмиц, расчет заключался в том, что "Жээнбеков станет марионеткой - Атамбаев надеялся сохранить через него значительное влияние в политике". Но этого не произошло - действия Жээнбекова в роли президента не соответствовали ожиданиям Атамбаева.


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URL: https://www.vb.kg/395573
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, конфликт, Кыргызстан
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