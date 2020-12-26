Все ЦОНы и Отделы паспортизации работают без выходных с 9:00 до 20:00. Гражданам КР необходимо своевременно уточнить регистрационный учет для внесения сведений в "Адресно-справочное бюро" и "Государственный реестр национальных паспортов"

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики напоминает, что все Центры обслуживания населения и Отделы паспортизации и регистрации населения работают без выходных с 9:00 до 20:00.

Центризбирком просит граждан КР своевременно уточнить регистрационный учет, так как имеются критерии внесения сведений в АИС "Адресно-справочное бюро" и АИС "Государственный реестр национальных паспортов".

"Согласно части 4 статьи 14 конституционного Закона "О выборах Президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" предварительный список избирателей формируется на основании данных, содержащихся в Едином государственном реестре населения (ЕГРН).

Формирование, хранение и актуализация ЕГРН осуществляется уполномоченным государственным органом – Государственная регистрационная служба при Правительстве КР (ГРС).

Контрольный список избирателей на досрочные выборы Президента КР согласно календарного плана мероприятий 18 декабря 2020 года размещен на портале Тизме - https://tizme.gov.kg/. Количество избирателей за отчетный период составляет 3 556 864 избирателя.

Каждый избиратель с 19 ноября по 29 декабря 2020 года включительно может проверить и уточнить себя в списке избирателей, придя на избирательный участок, на портале избирателей "Тизме", позвонив по номеру 119 (звонок бесплатный), отправив смс с личным номером ПИН на номер 119, Вы получите номер и адрес Вашего избирательного участка.

Важно! Избиратели вправе подать заявления об уточнении данных в списке избирателей, в случае если адрес регистрации места жительства, указанный в паспорте, не совпадает с адресом регистрации места жительства, указанной в автоматизированной информационной системе "Адресно-справочное бюро" (АСБ). При этом избиратели проходят процедуру биометрической идентификации.

Избиратели с паспортом образца 2004 года (AN) поменявшие адрес регистрации места жительства (АСБ), но при этом не обменявшие паспорт согласно адресу регистрации места жительства, могут прийти на избирательный участок по месту постоянного проживания и подать заявление об уточнении данных в списке избирателей (ранее Форма 1).

Избиратели с паспортом образца 2017 года (e-ID) будут включены в список избирателей соответствующего избирательного участка, согласно адреса регистрации постоянного места жительства (АСБ) и утвержденных границ избирательных участков.

Членам избирательных комиссий необходимо организовать и обеспечить работу по приему заявлений избирателей об уточнении данных в списке избирателей и включению избирателей в список соответствующего УИК на основании адреса регистрации места жительства, указанного в паспорте либо адреса регистрации места жительства, указанного в АСБ.

Председателям избирательных комиссий не позднее 9 (девяти) календарных дней до дня голосования (до 31 декабря 2020 года) предоставить сведения об избирателях, находящихся в день голосования в стационарных лечебно-профилактических учреждениях, в местах содержания под стражей в качестве подозреваемых и обвиняемых, на предприятиях с непрерывным циклом работы (вахтовые работы), военнослужащих срочной службы, военнослужащих и членов их семей и других лиц, проживающих в воинских частях системным администраторам ТИК, для включения в список избирателей, соответствующих избирательных участков.8