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В Кыргызстане займутся проблемами ценных бумаг в СНГ

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- Евгений Денисенко
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Во втором полугодии 2021 года в Кыргызстане состоится юбилейное, 25-е заседание Совета руководителей уполномоченных органов по регулированию рынков ценных бумаг стран СНГ. Такое решение принято на 24-м заседании этого Совета, которое прошло в режиме видеоконференции.

Участие в нем приняли представители Армении, Беларуси, Казахстана Кыргызстана, Молдовы, России и Исполнительного комитета СНГ. Они рассмотрели двенадцать вопросов, в числе которых - текущая экономическая ситуация в странах-партнерах и на их рынках ценных бумаг, проекты сравнительного анализа относительно взысканий на этом рынке в СНГ, по регулированию порядка и регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, по допуску к размещению и обращению на национальной бирже ценных бумаг, выпущенных иностранными эмитентами, по участию в биржевых торгах в государствах Содружества и другие.

Также речь шла о минимизации негативных последствий, вызванных пандемией COVID-19, для экономики этих стран. И выработан план работы Совета на 2021–2022 годы.

Основными задачами этого Совета, созданного в 2003 году, являются содействие углублению экономической интеграции в области рынка ценных бумаг, создание условий для обеспечения свободного движения капитала в рамках СНГ, обеспечение эффективной защиты прав и законных интересов инвесторов. В компетенцию Совета входит совершенствование стандартов и процедуры эмиссии акций, облигаций, содействие допуску ценных бумаг эмитентов к размещению и обращению на фондовых биржах других государств СНГ, а также выработка единых требований к совершенствованию сделок и раскрытию информации на рынках ценных бумаг.

В Кыргызстане закон о рынке ценных бумаг были принят в 2009 году. А еще в 1994 году была основана Кыргызская фондовая биржа. Сегодня она укрепляет контакты с рядом зарубежных бирж, в то числе в России - с Московской и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей. В минувшем году КФБ запустила товарно-сырьевой сектор.


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URL: https://www.vb.kg/395578
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