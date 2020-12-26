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В Турции начнут производить телефоны Samsung

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- Виктория Гунгер
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Samsung и Oppo развернут производство смартфонов в Турции, пишет "Голос Турции".

Южнокорейская технологическая корпорация Samsung Group и Китайская компания производитель потребительских товаров электроники Oppo Electronics Corporation наладят производство в Турции

и планируют экспортировать свою продукцию в Европейские страны. Компании в ближайшее время начнут производство мобильных телефонов. На двух этих фабриках в Турции будет абсолютно весь производственный процесс, а не только сборочные линии.

По информации из других источников компания LG планирует также наладить свое производство в Турции. Другие китайские компании Xiaomi и Vivo объявят о своем решении о производстве своей продукции в Турции в следующем году


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URL: https://www.vb.kg/395580
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