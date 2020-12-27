В странах ЕАЭС позаботятся о бизнесменах и пенсионерах

Ряд важных решений социально-экономического характера принят на итоговом в нынешнем году заседании Совета Евразийской экономической комиссии. Оно прошло 23 декабря в режиме видеоконференции, участие в нем принял и.о. премьер-министра, первый вице-премьер-министр Кыргызстана Артем Новиков.

Для предупреждения дефицита товаров на общем рынке и минимизации последствий пандемии для бизнеса Совет ЕЭК ввел специальные процедуры оценки соответствия продукции в ЕАЭС. Эти временные меры, рассчитанные на один год, будут применяться при сертификации серийно выпускаемых изделий. Мера, как подчеркнули в ЕЭК, предложены в рамках нового пакета инициатив по содействию экономическому развитию в условиях пандемии, в условиях ограничения передвижения между странами Союза.

В частности, промышленному комплексу ЕАЭС разрешается использовать протоколы испытаний, выданные в рамках международных систем аккредитации и сертификации для технически сложной продукции, необходимой при реализации приоритетных инфраструктурных проектов или организации новых производственных линий.

Основным инструментом, который облегчит проведение процедур сертификации, станет дистанционная оценка. Это удаленный метод, предусматривающий использование видео-конференц-связи. Он обеспечит анализ состояния производства или идентификации продукции без выезда экспертов на место ее изготовления либо отбора образцов. Определены также порядок и условия применения дистанционной оценки.

Совет ЕЭК также утвердил порядок взаимодействия между уполномоченными и компетентными органами государств Союза и самой ЕЭК по применению норм соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС.

Подписанное главами этих стран 20 декабря 2019 года в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, оно регламентирует взаимодействие между национальными органами пенсионного обеспечения и здравоохранения стран и Комиссией по вопросам назначения и выплаты пенсий. Утвержденный порядок регулирует механизм экспорта последних из одной страны Союза в другую, а также вопросы, касающиеся медицинского освидетельствования трудящихся для целей пенсионного обеспечения.

Такое взаимодействие на начальном этапе предусмотрено осуществлять на бумажной основе, с последующим переходом в цифровой формат и использованием интегрированной информационной системы ЕАЭС после запуска информационных ресурсов государств-партнеров. Это позволит снять обременение с трудящихся, связанных с подтверждением сведений о трудовой деятельности.

Соглашение на данный момент ратифицировано Арменией, Беларусью, Казахстаном и Кыргызстаном. В России этот процесс находится на финальном этапе, отметили в ЕЭК.

Кроме того, Совет Евразийской экономической комиссии принял технический регламент ЕАЭС "О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов", который обеспечит функционирование систем их транспортировки в соответствии с программами по формированию общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов Союза.

Решено также снизить ставку ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов искусственных вискозных волокон с 5 до 0 процентов на период по 31 декабря 2021 года. Временный характер действия меры обусловлен тем, что к 2022 году в Союзе планируется организация собственного производства необходимых вискозных волокон.