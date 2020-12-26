Борьба Ташиева с судебной мафией: Почему молчат "принципиальные" политики?

То, что в Кыргызстане необходимо очистить судебную систему от коррупции, говорят давно и постоянно. У всех, начиная от простых людей и заканчивая политиками, которые стали участниками тех или иных судебных процессов, только одно желание – найти в судах справедливость.

В этой связи неудивительно, что большинство кыргызстанцев в соцсетях с одобрением отнеслись к привлечению к уголовной ответственности судей органами ГКНБ. Для всех стало очевидно, что глава ведомства Ташиев решил по-настоящему взяться за судебную мафию.

- Судьи ездят на Lexus-570, Mercedes и Gelend. У них есть хоромы, а в декларации указывают ВАЗ-2107. Пока будут такие факты, общество не поменяется. Они должны жить согласно декларации, если у них квартира в хрущевке, то, соответственно, они и проживать там должны. Нам нужна социальная справедливость. Четыре человека из Верховного суда уезжали отдыхать в Дубай. Это, по предварительным данным, 15-20 тысяч долларов. У некоторых судей шуба стоит 5 тысяч долларов. Откуда такие деньги? – с возмущением задался он вопросом.

Он призвал сотрудников судебной системы продать дорогие машины, а вырученные деньги обратить в доход государства. Так сказать, по-хорошему.

Двойные стандарты?

Как уже выше отмечалось, в нашей стране только ленивый не говорил про необходимость судебной реформы. Поэтому нынешнее молчание ряда политиков, которые до этого очень часто выступали по этому поводу, по меньшей мере странно и непонятно. Получается требовать требовали, а как реально дошло до дела, то "сразу в кусты"? Напомним слова некоторых из них:

Лидер "Ата Мекена" Омурбек Текебаев неоднократно заявлял, что "несправедливая и коррупционная судебная система в Кыргызстане стала одной из причин двух революций.

"В 2005 году в течение нескольких месяцев Верховный суд был парализован. Революционный народ не пускал в здание судей, его председателя, десятки судей уволили. Так народ потребовал реформирования судебной системы, чтобы суды стали справедливыми, чистыми, прозрачными, эффективными, независимыми, свободными от политического влияния, стоящими на страже защиты прав и свобод человека. Народ потребовал, чтобы суды подчинялись принципу верховенства права, а не верховенству "телефонного права", - сказал он.

Экс-президент Роза Отунбаева во время дачи показаний на судебном заседании по делу Омурбека Текебаева также высказала свое недовольство по поводу судебной реформы.

"Пока не привлечь к ответственности судей, принимающих незаконные решения, правосудие не будет установлено. Поэтому необходимо принять закон о люстрации", - заявила она.

Экс-депутат Чолпон Джакупова недвусмысленно заявляла, что "в Кыргызстане есть суды в смысле зданий и людей в черных мантиях, но нет правосудия".

Бывший судья и теперь уже кандидат в президенты Клара Сооронкулова также неоднократно говорила о коррупционности судей и необходимости проведения люстрации.

В общем, подобных примеров "возмущений" по поводу работы судов вышеперечисленных и других лиц можно приводить бесконечно, начиная с начала независимости. Теперь же многие из них вдруг замолчали, словно, выжидая, чья сторона возьмет. Не иначе как двойные стандарты? Все-таки такое качество как последовательность никто не отменял, господа политики!