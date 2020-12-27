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Турция ужесточила требования для въезда в страну

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- Виктория Гунгер
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Турция ужесточила требования для въезда в страну, обязательно предъявить отрицательный результат теста на COVID-19.

Каждый пассажир прибывающий самолётом с 28 декабря и наземным транспортом с 30 декабря в Турцию, должен предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный в течение последних 72 часов. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в Twitter. Меры будут действовать до 1 марта 2021 года.

В случае отсутствия результата теста, во въезде будет отказано.

С начала пандемии коронавирусом в Турции заразились более 2 млн человек, более 19 тыс. человек скончались. В настоящее время в стране действует комендантский час и введен повсеместный запрет на новогодние праздничные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/395588
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