Турция ужесточила требования для въезда в страну, обязательно предъявить отрицательный результат теста на COVID-19.

Каждый пассажир прибывающий самолётом с 28 декабря и наземным транспортом с 30 декабря в Турцию, должен предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный в течение последних 72 часов. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в Twitter. Меры будут действовать до 1 марта 2021 года.

В случае отсутствия результата теста, во въезде будет отказано.

С начала пандемии коронавирусом в Турции заразились более 2 млн человек, более 19 тыс. человек скончались. В настоящее время в стране действует комендантский час и введен повсеместный запрет на новогодние праздничные мероприятия.