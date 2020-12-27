В Туркменистане с ковидом будут бороться с помощью солодки

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил изучить полезные свойства солодкового корня и возможность его использования против коронавируса, сообщает госинформагентство "Туркменистан сегодня".

На заседании кабинета министров Бердымухамедов поднял тему противодействия "широко распространившейся в мире коронавирусной инфекции". Особое внимание в речи президента Туркменистана было уделено производству лечебно-профилактических средств из солодки.

"В одном из томов книги "Лекарственные растения Туркменистана" описаны свойства, биологические особенности и химический состав солодкового корня, который наши предки эффективно применяли при различных недугах, особенно при кашле и заболеваниях верхних дыхательных путей", - цитирует Бердымухамедова государственное информагентство.

По его словам, сегодня ученые отмечают, что глицирризиновая кислота, которая есть в составе солодки "препятствует развитию нового коронавируса, с которым борется весь мир". Исходя из этого Бердымухамедов поручил подробно изучить противовирусное воздействие глицирризиновой кислоты.

В конце своего выступления Бердымухамедов поручил президенту Академии наук начать изучение эффективности полезных свойств солодки против коронавируса, а министру здравоохранения и медицинской промышленности – начать модернизации действующих фармацевтических предприятий и строительству новых.

Власти до сих пор отрицают наличие коронавируса в Туркменистане. Несмотря на это в стране введены карантинные меры: закрыты мечети, приостановлено железнодорожное сообщение, а местных жителей обязывают соблюдать масочный режим. Стоит отметить, что действие корня солодки и глицирризина на коронавирус не доказано.

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