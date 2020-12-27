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"Пациенты больницы поедали друг друга"

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- Виктория Гунгер
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На Филиппинах в интернете гуляет фотка залитой кровью операционной в Лос-Анджелесе с заголовком: "Больницы закрылись на карантин после того, как получившие вакцину от Covid начали поедать других пациентов", пишут СМИ.

История, запущенная в сеть местным ИА "Панорама", полыхнула настолько сильно, что агентство Франс-Пресс даже вынуждено было официально все опровергать. Фото, о котором идет речь, было опубликовано в "Нью-Йорк Таймс" за год до пандемии в статье о росте в США числа убийств с применением огнестрела.

Так что зомби-апокалипсиса пока нет.


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URL: https://www.vb.kg/395590
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