"Пациенты больницы поедали друг друга"

На Филиппинах в интернете гуляет фотка залитой кровью операционной в Лос-Анджелесе с заголовком: "Больницы закрылись на карантин после того, как получившие вакцину от Covid начали поедать других пациентов", пишут СМИ.

История, запущенная в сеть местным ИА "Панорама", полыхнула настолько сильно, что агентство Франс-Пресс даже вынуждено было официально все опровергать. Фото, о котором идет речь, было опубликовано в "Нью-Йорк Таймс" за год до пандемии в статье о росте в США числа убийств с применением огнестрела.

Так что зомби-апокалипсиса пока нет.