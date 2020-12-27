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Судейский корпус не отрицает наличие проблем в судебной системе

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- ВБ
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По вышедшей в интернет газете vb.kg публикации Верховный суд не отрицает наличие указанных судебных актов. По всем упомянутым судебным делам были вынесены законные решения, которые имеют свою силу.

В любой стране мира судьи сталкиваются с одной проблемой – с действиями, которые публично умаляют авторитет суда. К сожалению, наша страна не является исключением. Возможно, в выходе таких публикаций в некоторой степени есть вина самой судебной системы.

Но, не зная всех нюансов и сути дела, но при этом с уверенностью утверждая о влиянии кого бы то ни было на процесс принятия решения, отдельные журналисты осознанно или по недоразумению становятся, по сути, орудием в руках отдельных политиков, имеющих свои далеко идущие цели.

Сегодня все мы являемся свидетелями беспрецедентного давления на судей. Безусловно, судейский корпус не отрицает наличие проблем в судебной системе и старается их исправлять и избавляться от лиц, запятнавших высокий авторитет судьи.

В этой связи, Верховный суд призывает представителей средств массовой информации не становиться инструментами давления в руках отдельных лиц, а сохранять объективность.


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URL: https://www.vb.kg/395591
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