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В Кыргызстане для детей стартовал международный марафон "Вместе. То gаther"

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- Светлана Лаптева
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Детям Кыргызстана и их родителям кыргызско-российско-испанский проект "Вместе. То gаther" предлагают принять участие в творческом марафоне, а затем поучаствовать в конкурсе рисунков для детей 5-10 лет.

По замыслу авторов проекта, русскоговорящих детей билингвалов (двуязычных - говорящих на русском и кыргызском, русском-английском, русско-турецком языках...) из Кыргызстана познакомят с русским искусством.

"В рамках международного образовательно-просветительского проекта "Вместе. То gаther", проводимого при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации с целью развития интереса к изучению русского языка и культуры в разных странах у детей билингвалов, стартует онлайн марафон "Об искусстве. Просто" и творческий конкурс "История русского искусства глазами детей", посвященные русской культуре 19-20 веков.

Продолжительность марафона 13 дней и он будет проходить в онлайн формате для детей от 5 до 10 лет и их родителей. Марафон будет посвящен истории искусства 19 и 20 веков, русским художникам, их жизни и творчеству, вкладу в мировую культуру. Его цель подтолкнуть ребенка к дальнейшим изысканиям и более глубокому погружению в интересные темы.

Марафон состоит из 10-ти онлайн лекций и интерактивных творческих заданий, которые помогут разобраться в сложном мире русского изобразительного искусства - понять о нем больше и познакомиться с великими русскими художниками. Все видеоматериалы оригинальны и созданы на основе работы с музейными, архивными и библиотечными фондами с использованием авторской методики сотрудника галереи Нагорная, специалиста в сфере искусства и досугово-просветительскоих программ для детей Анной Чепурной.

В результате ребенок сможет научиться ориентироваться в мире искусства. Познакомиться с интересными лайфхаками, ему будет проще читать картины и вдохновляться на рисование собственных.

В 2020 году проект проводится в Испании и в Кыргызстане в рамках грантового направления ведомственной целевой программы министерства просвещения Российской Федерации "Научно-методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов мира".

Творческий конкурс "История русского искусства глазами детей" проводится с 20-го декабря. Вы в любое время можете включиться в него онлайн.

Что нужно делать?

1. Прослушать внимательно лекции

2. Нужно нарисовать картину - рисунок на тему русского искусства, конкретного русского художника или его картины

Номинации конкурса:

1. Рисуют дети

2. Семейное творчество

3. Самый юный участник

4. Самая оригинальная работа

5. Приз зрительских симпатий

6. Условия участия:

7. Вам больше 6 лет

8. Любите рисовать

9. Любите искусство

Партнеры проекта "Вместе. То gаthe"- цифровая платформа "Умная страна" детский развивающий центр "Академия маленьких наук", группа компаний "Просвещение", Институт русского языка имени Пушкина в Мадриде. …

Принять участие в онлайн марафоне "Об искусстве". Просто" и творческом конкурсе "История русского искусства глазами детей можно на сайте www.rutogather.com

Издание "Вечерний Бишкек" является партнером Кыргызско-российско-испанского конкурса по искусству для детей.


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URL: https://www.vb.kg/395592
Теги:
дети, конкурс, марафон, Россия, Испания, Кыргызстан
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