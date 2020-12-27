Напавшие на милиционеров хулиганы задержаны

Появились подробности нападения на сотрудников милиции.

Как уточняется, сегодня ночью около 00.50, сотрудники Управления патрульной службы милиции остановили для проверки документов автомашину "Фольксваген Пассат". Машина передвигалась по улице 7-ое апреле на пересечении с Токомбаева, создавая помехи другим участникам дорожного движения.

- В ходе остановки авто, сотрудники милиции почувствовали резкий запах алкоголя от водителя и пассажира. На требование предоставить документы, они отреагировали агрессивно, начали нецензурно выражаться в адрес сотрудников милиции. И в итоге оказали им сопротивление. Оторвали погоны одному из милиционеров. В соответствии с законом, сотрудники правоохранительных органов произвели предупредительные выстрелы в воздух, - сообщили в УПСМ.

В итоге были задержаны Ж. Д. 1990 года рождения и Ж. Д. 2004 года рождения. В момент задержания они находились в состоянии алкогольного опьянения.

- В настоящее время они отправлены в ИВС. Устанавливается тяжесть полученных сотрудниками милиции травм, - добавили в УПСМ.