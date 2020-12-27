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Напавшие на милиционеров хулиганы задержаны

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- Виктория Гунгер
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Появились подробности нападения на сотрудников милиции.

Как уточняется, сегодня ночью около 00.50, сотрудники Управления патрульной службы милиции остановили для проверки документов автомашину "Фольксваген Пассат". Машина передвигалась по улице 7-ое апреле на пересечении с Токомбаева, создавая помехи другим участникам дорожного движения.

- В ходе остановки авто, сотрудники милиции почувствовали резкий запах алкоголя от водителя и пассажира. На требование предоставить документы, они отреагировали агрессивно, начали нецензурно выражаться в адрес сотрудников милиции. И в итоге оказали им сопротивление. Оторвали погоны одному из милиционеров. В соответствии с законом, сотрудники правоохранительных органов произвели предупредительные выстрелы в воздух, - сообщили в УПСМ.

В итоге были задержаны Ж. Д. 1990 года рождения и Ж. Д. 2004 года рождения. В момент задержания они находились в состоянии алкогольного опьянения.

- В настоящее время они отправлены в ИВС. Устанавливается тяжесть полученных сотрудниками милиции травм, - добавили в УПСМ.


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URL: https://www.vb.kg/395594
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