Сахар мешками и немного мяса. Как в Бишкеке прошла ярмарка

Неделю назад в прошлое воскресенье в Бишкеке прошла ярмарка по продаже основных продуктов питания по умеренным ценам. Правда, только одна вместо двух, и на ней реализовывали свою продукцию всего лишь десять продавцов.

Этот "праздник" доступных цен состоялся на пересечении улиц Алма–Атинской и Горького, на задворках крупного торгового центра. Покупателей было не очень много. Далековато. И лишь с одной машины продавалось мясо. Говядина по 390 сомов.

У маленького грузовичка выстроилась небольшая очередь. На столичных рынках мясо опять подпрыгнуло в цене. Та же говядина с косточками стоит никак не меньше 420–450 сомов за килограмм. А потому был смысл постоять в очереди.

Поинтересовался у реализаторов: откуда они и кто вообще такие - фермеры или перекупщики? За всю бригаду ответил их старший Нурбек Аракеев. Оказалось, что они действительно фермеры из Сокулукского района, а приехали сюда из–за желания продать свою продукцию не коммерсантам, а обычным горожанам. Но выгодно ли самим торговать, ехать за 50 километров? Не проще ли продать мясо перекупщикам? Нурбек Аракеев ответил: "Самим выгоднее. Перекупщики нам устанавливают свои, часто заниженные цены. И попробуй не продай им. Сейчас себестоимость одного килограмма говядины у нас - 350 сомов, и накидываем мы совсем не много".

Пока разговаривали с этим фермером, его партнеры уже все продали. На часах было всего 12.30. Значит, мясо было реализовано за каких–то два с половиной часа. Но почему этой продукции на ярмарке было так мало?

Представитель Минсельхоза Каныбек Алчинов объяснил: "Должны были приехать представители птицеводческой фабрики, но почему–то их нет."

Приятно удивили и цены на сахар. Представители ОАО "Каинды–Кант" реализовывали сладкий продукт по 46 сомов, но только мешками. Они почему–то не стали заморачиваться развешиванием сахара хотя бы по килограмму. И что делать пенсионерам в такой ситуации?

Один ухарь продавал рыбу сиг по 200 сомов, на базарах она точно стоит 250–300 сомов. Но и здесь вышла закавыка. Рыба дешевая потому, что ее поймали и привезли в Бишкек браконьеры. Какая–то ерунда получается. Уважаемая государственная структура - Министерство сельского хозяйства - предоставляет место любителям незаконного рыбьего промысла.

Яйца на этой ярмарке продавались по 85 сомов за десяток. Вездесущие старушки брали их чуть ли не оптовыми партиями. Говорили, что 85 сомов в нынешнее время - это все равно, что божья благодать. Растительное масло российского производства здесь реализовывалось на 5–7 сомов дешевле, и это тоже хорошо. Жизнь научила нас экономить каждый сом.

Дешевле на четыре - пять сомов продавалось и молочная продукция, за которой тоже выстроилась очередь.

Продавались на ярмарке и картофель с луком. Цены на них были почти такие же, как в мелкооптовых магазинах. Но на горожан даже скидки в три - четыре сома действуют магически. Поэтому и овощи на ярмарке быстро закончились.

А вот в седьмом микрорайоне, у магазина "Глобус", ярмарки так и не случилось, хотя все электронные СМИ всю неделю утверждали, что она обязательно будет проведена рядом с этим шопом. Администратор "Глобуса" уже уставшим голосом говорил горожанам, что места для ярмарки они не нашли. Обманутым бишкекчанам пришлось идти на Орто–Сайский рынок. Выходит, пошутили чиновники над горожанами. Шутка, если честно, вышла не очень удачной.

Руководители Минсельхоза тем не менее полны намерений и дальше помогать таким вот образом жителям столицы. Они запланировали 26 декабря провести грандиозную ярмарку у восточного крыла министерства по улице Разакова. Посмотрим на еще один эксперимент чиновников, лишь бы они еще раз не пошутили...