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Посол США отказался от предложения привиться российской вакциной

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Посол США в России Джон Салливан отказался привиться российской вакциной от коронавируса, чтобы не лишить этой возможности кого-то из граждан страны. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в российском МИДе предложили помощь 61-летнему послу, который попросил в письме Санта-Клаусу вакцину от коронавируса. "У нашего Деда Мороза есть для вас подарок: вакцина "Спутник V" одобрена для применения людьми старше 60 лет", - говорится в сообщении МИД.

Позже в посольстве США поблагодарили МИД РФ за предложение, но объяснили, что посол вынужден отказаться. При этом в американской дипмиссии отметили, что лучшим подарком для Штатов станет немедленное освобождение Пола Уилана и Тревора Рида.


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URL: https://www.vb.kg/395598
Теги:
вакцина, Россия, США, коронавирус
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