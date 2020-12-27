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"Желающих много". Садыр Жапаров начинает поездку по Чуйской области

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- ВБ
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Кандидат в президент Садыр Жапаров предположительно намерен уже завтра начать проводить встречи с жителями Чуйской области. Об этом редакции VB.KG сообщили источники в предвыборном штабе региона.

По их данным, график встреч предполагается быть очень плотным.

- Очень много желающих встретиться с нашим кандидатом, чтобы рассказать ему о накопившихся проблемах. Люди поняли, что появилась уникальная возможность пожаловаться на несправедливости прошлых властей либо просто рассказать о беззакониях. А так как времени совсем не остается, то мы и попросили начать объезжать населенные пункты Чуйской области уже завтра, иначе не успеем, - сказали в штабе.

Стоит отметить, что подобные поездки Жапарова с агитацией по регионам действительно имеют довольно-таки положительный эффект, чем это выходит у других кандидатов. По крайней мере, простые люди, которые годами не могли добиться справедливости, получили надежду. Особенно, это касается тех семей, родные которых из-за незначительных нарушений либо вовсе без вины находятся в заключении. Не исключено, что это связано с тем, что Жапаров сам по надуманному обвинению был осужден.

Поэтому если одни краснобаи, претендующие на пост президента, предпочитают в своих интервью либо на теледебатах сыпать популисткими штампами и лозунгами, как мы не раз это наблюдали, то некоторые из них, как показали последние дни, предпочитают говорить с народом напрямую, что, кстати, наиболее эффективно.


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URL: https://www.vb.kg/395599
Теги:
выборы, Чуйская область, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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