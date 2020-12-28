В штабе Садыра Жапарова пожаловались на Аспекова и Жунусбекова

Мелис Аспеков и Торохан Жунусбеков, известные в СМИ как сторонники Садыра Жапарова, не имеют отношения к его избирательной кампании. Более того, представитель Жапарова обратился в МВД с просьбой проверить активистов, которые через социальные сети использовали избирательную кампанию Садыра Жапарова в своих корыстных целях.

Письма в МВД и ЦИК от имени уполномоченного представителя Садыра Жапарова Александра Мощина опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

"Поводом нашего обращения стали действия Мелиса Аспекова и Торохана Жунусбекова, которые через социальные сети facebook в своих корыстных целях использовали избирательную кампанию кандидата в президенты КР Садыра Жапарова. ...Своими незаконными действиями граждане Мелис Аспеков и Торохан Жунусбеков создают негативное мнение о кандидате и тем самым препятствуют проведению кампании", - говорится в письме.

Кроме того, Мощин подчеркивает, что Аспеков и Жунусбеков не имеют официального и юридического отношения к Садыру Жапарову и не относятся к его штабу.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Мелис Аспеков возглавляет штаб Садыра Жапарова в Чуйской области, а Торохан Жунусбеков - в Таласской области. Более того, недавно Жунусбеков получил пост советника главы компании "Альфа Телеком" (MegaCom).