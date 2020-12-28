Погода
$ 82.27 - 82.68
€ 99.77 - 101.05

В штабе Садыра Жапарова пожаловались на Аспекова и Жунусбекова

576  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Мелис Аспеков и Торохан Жунусбеков, известные в СМИ как сторонники Садыра Жапарова, не имеют отношения к его избирательной кампании. Более того, представитель Жапарова обратился в МВД с просьбой проверить активистов, которые через социальные сети использовали избирательную кампанию Садыра Жапарова в своих корыстных целях.

Письма в МВД и ЦИК от имени уполномоченного представителя Садыра Жапарова Александра Мощина опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

"Поводом нашего обращения стали действия Мелиса Аспекова и Торохана Жунусбекова, которые через социальные сети facebook в своих корыстных целях использовали избирательную кампанию кандидата в президенты КР Садыра Жапарова. ...Своими незаконными действиями граждане Мелис Аспеков и Торохан Жунусбеков создают негативное мнение о кандидате и тем самым препятствуют проведению кампании", - говорится в письме.

Кроме того, Мощин подчеркивает, что Аспеков и Жунусбеков не имеют официального и юридического отношения к Садыру Жапарову и не относятся к его штабу.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что Мелис Аспеков возглавляет штаб Садыра Жапарова в Чуйской области, а Торохан Жунусбеков - в Таласской области. Более того, недавно Жунусбеков получил пост советника главы компании "Альфа Телеком" (MegaCom).


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395605
Теги:
выборы, Кыргызстан, МВД, ЦИК, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  