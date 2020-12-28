В Анкаре снова заговорили о создании военного блока тюркских стран

В Анкаре снова заговорили о создании военно-политического блока тюркских стран с Турцией во главе. Речь о реализации "великого Турана", пишет "Дикая Азия".

Еще на параде в Баку, Эрдоган де-факто анонсировал новые военные операции, которые позволят "восстановить историческую справедливость". Он намекнул на необходимость отделить от Ирана регионы, населенные этническими азербайджанцами.

Многие эксперты говорят, что власти Турции давно налаживают связи с правительствами и политическими партиями в республиках Центральной Азии.

Турция налаживает военное сотрудничество с Туркменистаном, Узбекистаном, Кыргызстаном и Казахстаном.

Турецкое вооружение активно завоевывает региональный рынок. Так, власти Казахстана намерены приобрести партию турецких ударных беспилотников Bayraktar TB-3.

Политологи считают, что в теории, идея "великого Турана" очень радужна, но на деле, между тюркскими странами и народами много противоречий.

Сами правительства готовы получать от Турции военную помощь, но становиться янычарами не хотят. Для стран ЦА невыгодно ссориться с Китаем и Россией. Это партнерство дает финансовые выгоды.

А что дает Турция? Блок уровня АСЕАН или экономический блок, у них может получиться. Но турецкий вариант НАТО, едва ли.