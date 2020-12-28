Минсельхоз РФ заявил о нехватке трудовых мигрантов в аграрном секторе

Сельскохозяйственная отрасль России испытывает нехватку иностранных работников. Об этом было заявлено в ходе заседания оперативного штаба в Министерстве сельского хозяйства, сообщает издание media-mig.ru.

Трудовые мигранты в аграрном секторе России задействованы в основном на сезонных работах – посев и сбор урожая. В 2020 году, несмотря на то, что многие иностранные рабочие покинули Россию, сельхозработы были успешно завершены. Отток иностранных работников компенсировали за счет привлечения россиян, в частности, студентов аграрных вузов. Однако, ссылаясь на данные аграриев, чиновники отмечают, что без трудовых мигрантов сохранить динамику развития сектора не удастся.

О потребностях в иностранных рабочих заявили Астраханская и Волгоградская области, Картофельный и Ягодный союзы.

По данным Минсельхоза, на весь период сезонных работ в 2021 году регионы нуждаются в 39 тыс. иностранных рабочих. В ближайшее время министерство намерено провести детальный анализ в сфере трудовых ресурсов и направить свои предложения в правительство.

Напомним, ранее о дефиците рабочих рук заявили представители строительного сектора. Минстрой предложил правительству упростить условия въезда для иностранцев, которые организованно отправляются работать на стройки. Из-за оттока трудовых мигрантов наблюдается нехватка кадров, в том числе в сфере услуг и общепита.