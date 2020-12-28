Погода
$ 82.27 - 82.68
€ 99.77 - 101.05

Три пуска ракет тяжелого класса "Протон-М" планируется в 2021 с Байконура

98  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Три пуска ракет-носителей тяжелого класса "Протон-М" с космодрома Байконур планируются в следующем году, это в три раза больше, чем в 2020 году, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В 2020 году был осуществлен один пуск "Протона" со спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103".

"В следующем году намечаются три пуска "Протона-М", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что график пусков на 2021 год пока не утвержден.

Ранее сообщалось, что в апреле или июле 2021 года ожидается запуск многоцелевого лабораторного модуля "Наука" к Международной космической станции.

Кроме того, генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что в четвертом квартале следующего года планируется запуск телекоммуникационных спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7", а гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко прогнозировал в 2021 году вывод на орбиту спутника-ретранслятора "Луч-5".

С 2001 года состоялись 110 пусков ракеты "Протон-М", 11 из которых завершились авариями. В 2025 году ракета по требованию Казахстана должна быть выведена из эксплуатации из-за использования в ней токсичных компонентов топлива.

На смену "Протону" создана ракета "Ангара-А5".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/395611
Теги:
Казахстан, космонавтика, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  