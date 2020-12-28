Три пуска ракет тяжелого класса "Протон-М" планируется в 2021 с Байконура

Три пуска ракет-носителей тяжелого класса "Протон-М" с космодрома Байконур планируются в следующем году, это в три раза больше, чем в 2020 году, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

В 2020 году был осуществлен один пуск "Протона" со спутниками связи "Экспресс-80" и "Экспресс-103".

"В следующем году намечаются три пуска "Протона-М", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе "Роскосмоса" сообщили РИА Новости, что график пусков на 2021 год пока не утвержден.

Ранее сообщалось, что в апреле или июле 2021 года ожидается запуск многоцелевого лабораторного модуля "Наука" к Международной космической станции.

Кроме того, генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что в четвертом квартале следующего года планируется запуск телекоммуникационных спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7", а гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко прогнозировал в 2021 году вывод на орбиту спутника-ретранслятора "Луч-5".

С 2001 года состоялись 110 пусков ракеты "Протон-М", 11 из которых завершились авариями. В 2025 году ракета по требованию Казахстана должна быть выведена из эксплуатации из-за использования в ней токсичных компонентов топлива.

На смену "Протону" создана ракета "Ангара-А5".